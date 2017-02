Polícia musí opäť vypočuť Ruska vo veci Majáka nádeje

Ako ďalej uviedla hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková, bratislavskej mestskej časti Staré Mesto začiatkom týždňa doručili uznesenie dozorujúcej prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorým sa ruší uznesenie vyšetrovateľky o odmietnutí trestného oznámenia proti Pavlovi Ruskovi pre podozrenie zo spáchania sprenevery. Prokurátorka týmto uznesením uložila vyšetrovateľke, aby vo veci znovu konala.

Sťažnosť voči pôvodnému uzneseniu vyšetrovateľky podala mestská časť Bratislava – Staré Mesto po tom, ako sa nestotožnila s postupom a výsledkom konania vyšetrovateľky. Podľa Gubkovej ide o rovnakú situáciu, aká sa už stala pred rokom vo februári 2016, keď vyšetrovateľka odmietla trestné oznámenie, ale po sťažnosti mestskej časti prokuratúra jej uznesenie zrušila a vyšetrovateľka sa vecou musela znova zaoberať.

Podľa starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka keby kompetentné orgány od začiatku prípadu konali tak, ako majú, predišlo by sa ďalším pokusom o podvod na klientkach Majáka nádeje, ako aj na majetku mestskej časti. „Naďalej budeme bojovať o ochranu záujmov mestskej časti,“ povedal Števčík.

Budova neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici v Bratislave je majetkom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. To ešte v novembri 2015 ukončilo partnerský vzťah so štatutárom Majáka nádeje Ruskom. Mestská časť sa tak rozhodla po tom, čo Rusko podľa Števčíka spreneveril finančné prostriedky Majáka nádeje. Týmto krokom chcela ukončiť pôsobenie a činnosť neziskovej organizácie Maják nádeje. Následne 16. novembra 2015 zastupiteľstvo Starého Mesta schválilo uznesenie, aby doručili žalobu o likvidácii Majáka nádeje. V tejto veci však Okresný súd Bratislava I Starému Mestu nevyhovel a nerozhodol o zrušení neziskovej organizácie Maják nádeje. Ďalším konaním Pavla Ruska, ktorý sa zaviazal nehnuteľnosťou na Karpatskej ulici za pôžičku vo výške 600-tisíc eur, vznikol Majáku nádeje dlh a vydali na neho exekúciu. Doteraz na budovu exekútor vyhlásil dve dražby, ani do jednej sa však nikto neprihlásil. Na prihlásenie do dražby bolo treba zloženie kaucie, aby sa o budovu mohol konkrétny záujemca o dražbu uchádzať. Pri prvej dražbe to bola suma vo výške 350-tisíc eur, v druhom prípade išlo o sumu nižšiu.

Krízové centrum Maják nádeje mal poskytovať ubytovanie, poradenstvo a aj ambulantné služby obetiam domáceho násilia a matkám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Zároveň sa mal starať aj o zanedbávané, zneužívané, týrané deti alebo deti s problémami, ktoré do krízového centra umiestnili na základe rozhodnutia súdu.