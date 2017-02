Dúbravčanom chýba spojenie MHD na Kramáre

Podnety na spojenie dávali aj denné centrá seniorov a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. V súvislosti s podnetom vedenie Dúbravky a miestny poslanec Juraj Štekláč v spolupráci s dopravným podnikom zorganizovali skúšobnú jazdu duobusom, čiže trolejbusom, ktorý vie časť trasy prejsť bez trakčného vedenia, a ktorý by mohol byť jednou z možností MHD z Dúbravky na Kramáre. Počas jazdy prešiel trolejbus trasu z vozovne Hroboňova na Patrónku a potom do Dúbravky a späť.

Podľa starostu Dúbravky Martina Zaťoviča bolo cieľom jazdy vyskúšať, či by takéto vozidlo mohlo spájať Dúbravku a Kramáre. „Počas jazdy sme ale zistili, že tento typ trolejbusu nie je vhodný, keďže nevedel zvládnuť kopcovitý terén v smere od Švantnerovej cez Harmincovu,“ povedal Zaťovič. Dopravný podnik preto odporúča trolejbusy na batériový pohon, ktoré plánuje zaobstarať a zaviesť ich do prevádzky v roku 2018. Uvažuje tiež o predĺžení linky 211 či 212 do Dúbravky, čím by mestská časť získala spojenie s Nemocnicou Kramáre aj Národným onkologickým ústavom.

Podľa Marcinatovej v minulosti premával autobus číslo 22 na trase Devínska Nová Ves – Dúbravka – Kramáre, potom ho zrušili a v septembri 2013 dočasne nahradili linkou 120. Priama linka z Dúbravky na Kramáre nakoniec zanikla a ľudia museli začať prestupovať na Patrónke. „Pre bežného obyvateľa žiadny problém, pre chorých, seniorov či mamičky s malými deťmi, čiže ľudí, ktorí najčastejšie navštevujú nemocnicu, však veľký,“ doplnila Marcinatová.