Keselého treba z bratislavskej župy odvolať, tvrdí predseda dopravy Uhler

Divadlo na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave budú rekonštruovať, návrh na jeho obnovu koncom roka 2015 schválila vláda. Podľa kandidáta na predsedu kraja neexistujú projektová dokumentácia, cenová kalkulácia, súhlas pamiatkarov ani súhlas hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy. Jozef Uhler preto chce, aby Frešo toto verejné obstarávanie zastavil, pretože je netransparentné a predčasné. Chce tiež vedieť, na základe čoho Ministerstvo kultúry SR vyplatilo dotáciu 4,5 milióna eur na nákup technológií.

Uhler spája rekonštrukciu Arény s incidentom, ktorý sa stal v polovici decembra v bratislavskom Divadle Aréna, keď investičný šéf BSK Ján Keselý údajne fyzicky napadol ekonomickú riaditeľku divadla Zdenku Bothovú. O incidente napísal v liste adresovanom predsedovi BSK Pavlovi Frešovi riaditeľ divadla Juraj Kukura.

Predseda Komisie dopravy a informačných systémov Bratislavy a kandidát na predsedu BSK Jozef Uhler počas tlačovej besedy. Autor: SITA, Marek Mrvis

Konanie Keselého má podľa Uhlera dôvody. Bothová upozornila na neekonomické a netransparentné prípravy verejného obstarávania na rekonštrukciu divadla. „Ak by som bol zamestnancom divadla, vadilo by mi verejné obstarávanie na technológie do tohto divadla a pritom ešte na to nie je žiadny projekt. Pamiatkari musia odsúhlasiť každú jednu časť, od javiska, cez svetlo až po vzduchotechniku. Pamiatkari to doteraz neodsúhlasili a aj tak je verejné obstarávanie. Niečo tu smrdí,“ spomenul.

Rozhodcovská doložka

Ako ďalej Uhler upozornil, pri čítaní zmluvy narazil na rozhodcovskú doložku v záverečných ustanoveniach, že prípadné spory v tejto zmluve nebudú rozhodovať štátne súdy ale súkromný rozhodcovský súd. „Nie je to nič výnimočné, pretože sa to bežne v komerčných zmluvách používa. Problém je však niekde inde. Keď som si pozrel zoznam rozhodcov rozhodcovského súdu, zistil som, že predsedníčkou súdu je pani Jaroslava Keselá. Nie náhodou je mamou pána Keselého. Zhodou okolností medzi sudcami tohto súdu je aj pán Ján Keselý. V tejto zmluve figuruje dvakrát, raz na strane objednávateľa, raz na strane niekoho, kto bude o prípadných sporoch rozhodovať,“ informoval predseda komisie dopravy.

Rozhodcovský súd podľa Jozefa Uhlera nie je v jedinej zmluve BSK. „Nájdeme ho napríklad aj v zmluve so Strabagom, ktorú nedávno kraj uzavrel ako rámcovú zmluvu na rekonštrukciu budov za 15 miliónov eur. Aj tam bude rozhodovať mama pána Keselého a pán Keselý sám,“ dodal Uhler s tým, že rozhodcovský súd nájdeme aj v zmluvách, ktoré uzatvárajú krajské organizácie, čo sú stredné odborné školy. Všetky tieto zmluvy sú podľa neho dostupné na internete a nie je problém sa k nim dopátrať.

Bratislavský samosprávny kraj na svojej oficiálnej webovej stránke informuje, že všetky rozhodcovské doložky v zmluvách BSK s dodávateľmi strácajú po novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní platnosť k 1. januáru tohto roka. Potenciálny konflikt záujmov podľa BSK odstránili aj tým, že Jána Keselého od septembra 2014 vylúčili z rozhodovacej činnosti predmetného súdu vo veciach, v ktorých by bol účastníkom Bratislavský samosprávny kraj alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výzva na odvolanie

Predseda dopravy vyzval Freša, aby bez ďalšieho naťahovania uvoľnil z funkcie Jána Keselého. Minulý týždeň to urobili aj poslanci BSK Vladimír Sloboda a Jana Cigániková. Podľa poslanca BSK Vladimíra Slobodu Ján Keselý prekročil mieru slušnosti a korektnosti. „Je nemysliteľné, aby takýto človek zastával miesto na Úrade BSK, keďže takýmto spôsobom môže vystupovať aj voči iným zamestnancom kraja. Poškodzuje dobré meno BSK a Pavol Frešo by mal voči nemu vyvodiť zodpovednosť a konať," povedal Sloboda.

O Keselom bude kraj rozhodovať 17. februára

Bratislavský samosprávny kraj vo svojom stanovisku uviedol, že definitívne personálne riešenie predostrie predseda BSK v piatok 17. februára na riadnom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK. „Zároveň Zastupiteľstvo BSK dostane aj informáciu o postupe rekonštrukcie Divadla Aréna,“ dodal kraj.

Tlačový odbor Ministerstva financií SR informoval, že peniaze uvoľnili na základe uznesenia vlády a schváleného Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Divadla Aréna v Bratislave. Viac informácií nájdu záujemcovia na adrese www.rokovanie.sk/…ovaniaDetail