Poslanci potvrdili zastavenie výstavby bytov v Dúbravke

Spor medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a bratislavským magistrátom tak pokračuje. Zastupiteľstvo dnes na svojom zasadnutí potvrdilo uznesenie z januára tohto roka, ktorým zverili pozemky mestskej časti Dúbravka. Toto uznesenie však primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal nepodpísal a stále tvrdí, že v Dúbravke Pri Kríži byty stavať budú. Predkladatelia materiálu, medzi ktorými sú aj poslanci za Dúbravku, však pripomínajú, že nikto výstavbu v tejto lokalite nechce. Myslia tým vedenie mestskej časti i jej obyvateľov.

Mesto tvrdí, že proces dotiahne do konca

Hlavné mesto tvrdí, že o výstavbe s Dúbravkou komunikovali a proces dotiahli do konca, starosta Dúbravky Martin Zaťovič už podpísal aj stavebné povolenie. K celej situácii sa však starosta vyjadruje s tým, že mesto stále nepostavilo parkovisko so 140 miestami a park. Podľa uznesenia bratislavského mestského zastupiteľstva majú stavebné práce na dome v Dúbravke so 68 náhradnými nájomnými bytmi odložiť dovtedy, kým nevyriešia situáciu s parkovacími miestami, ktoré v súčasnosti využívajú obyvatelia na tých miestach, na ktorých má byť bytový dom.

Súčasťou uznesenia je aj vybudovanie parku. Nič z toho sa do dnešného dňa podľa Zaťoviča nestalo. V tomto roku mesto vyčlenilo na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3 854 štvorcových metrov 400-tisíc eur. Park bude mať rozlohu približne 4 915 štvorcových metrov a na jeho výstavbu v tomto roku vyčlenili 200-tisíc eur. Na otázku, kedy chcú s výstavbou parkoviska i parku začať, bratislavský magistrát odpovedal, že to bude hneď, ako budú mať právoplatné stavebné povolenie.

Sporov už bolo viac

Nejde o prvý spor medzi magistrátom a Dúbravkou. Hlavné mesto SR Bratislava koncom januára informovalo, že chce v druhej polovici februára začať s výstavbou 68 náhradných nájomných bytov Pri kríži v bratislavskej Dúbravke. Mestská časť na to reagovala, že toto riešene považuje za nešťastné a predčasné. Upozornila, že o začiatku výstavby bytov v Dúbravke sa dozvedela od novinárov.Náhradné byty by mala do 295 dní od prevzatia staveniska postaviť spoločnosť Metrostav Slovakia. Podľa zmluvy je celková cena výstavby 4 739 794 eur s DPH. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona, ktorý prijala Národná rada SR v roku 2011, zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v príslušných zoznamoch. Ľudia napriek tomu podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí.

Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017, až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným dopláca reštituentom mesto. V rozpočte na to vyčlenilo tri milióny eur. Stavba náhradných bytov je v pláne aj v ďalších častiach Bratislavy – v Petržalke, Ružinove a v Devínskej Novej Vsi. Byty môže mesto Bratislava stavať len na vlastných pozemkoch.