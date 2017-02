Do Slovenského raja aj za Majstrom Pavlom

To všetko čaká na turistov, ktorí už tento rok navštívia obec Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, ktorá má v správe päť roklín Slovenského raja a kilometre turistických chodníkov. Brány pre prvých tohtoročných návštevníkov otvoria 7. mája.

Veľa ľudí, a to aj z blízkeho okolia, o tomto našom unikáte ani nevie a ani obec doteraz túto skutočnosť vážne nepropagovala Jana Skokanová, starostka Hrabušíc

„Mnohí turisti, ktorí k nám prídu najmä za túrami a prechádzkami nádhernou prírodou, majú radi aj kultúru a dejiny. Predovšetkým v prípade nepriaznivého počasia, ale nielen vtedy, ich u nás radi privítame v rímskokatolíckom Kostole svätého Vavrinca, ktorý ukrýva veľkú vzácnosť, dva oltáre vyrobené v dielni Majstra Pavla v Levoči. Veľa ľudí, a to aj z blízkeho okolia, o tomto našom unikáte ani nevie a ani obec doteraz túto skutočnosť vážne nepropagovala,“ konštatuje starostka Hrabušíc Jana Skokanová.

Hlavný oltár v hrabušickom kostole je zo 16. storočia a s najväčšou pravdepodobnosťou ho vyrobili na žiadosť Hedvigy, v tom čase už vdovy po Štefanovi Zápoľskom. Je vysoký jedenásť metrov. Ľubomír Cvengroš, kňaz z hrabušickej farnosti, hovorí, že v oltárnej skrini sa nachádza plastika Vavrinca, patróna kostola, plastika Panny Márie a plastika svätého Štefana. Oltárne krídlo tvoria výjavy zo života svätého Vavrinca. „Počas pôstu sa tento oltár zatvára,“ zdôraznil Cvengroš.

Pripomína, že aj menší oltár v chráme pochádza zo 16. storočia a je z dielne Majstra Pavla. „Je to oltár svätej Anny. Sú na ňom plastiky svätej Anny, jej mamy a dieťaťa Ježiša,“ poznamenal.

Obec Hrabušice sa rozhodla oba oltáre propagovať a prehliadku chrámu zahrnúť medzi oficiálne turistické produkty preto, že v tomto roku je okrúhle, päťsté výročie od dokončenia hlavného oltára Majstra Pavla, ktorý je v Bazilike svätého Jakuba v Levoči. Tento rok je navyše rokom Majstra Pavla. „Preto teraz chceme diela majstra Pavla a tie, ktoré vznikli v jeho dielni, obzvlášť propagovať a priblížiť ich verejnosti,“ podotkla starostka Hrabušíc. Rad podujatí pripomínajúcich túto udalosť sa bude konať v Levoči, no ruku k dielu priložia aj ďalšie mestá a obce, kde sa oltáre z dielne Majstra Pavla nachádzajú tiež. Na Slovensku je ich osemnásť.

„O kostole v Hrabušiciach a oltároch v ňom budeme turistov informovať aj na informačných letákoch a v bulletinoch, ktoré budú k dispozícii v informačných centrách v Slovenskom raji, ale aj v niektorých mestách a obciach regiónu. Budú to samostatné propagačné materiály s obrázkovým a textovým materiálom. Prírodu a rokliny Slovenského raja budeme propagovať zvlášť,“ prezradila Skokanová. Turisti mohli do kostola z 13. storočia so vzácnymi oltármi v Hrabušiciach nahliadnuť aj doteraz, no vstupy neboli organizované a do kostola sa dostali len vtedy, keď bol otvorený.

Menší z oltárov z dielne Majstra Pavla, ktorý je v Hrabušiciach, je zasvätený svätej Anne. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Teraz by sa to malo zmeniť. Obec spolu s farnosťou v Hrabušiciach rokuje o tzv. prevádzkovom poriadku pre návštevníkov, ktorí sa budú chcieť na oltáre Majstra Pavla v Hrabušiciach pozrieť.

„Presná podoba, ako to bude fungovať, sa ešte len tvorí. Kostol by sme chceli sprístupniť formou prehliadok vo vymedzenom čase, ktorý by sa nekrižoval s pobožnosťami. Určite nebudú prehliadky tak často ako v Bazilike svätého Jakuba v Levoči, pretože my sme predsa len menšou obcou. Turisti by mali mať k dispozícii sprievodcu, ktorý ich bude o kostole a vzácnych oltároch informovať v slovenskom aj anglickom jazyku,“ podčiarkla Skokanová. Dodala, že určite urobia všetko pre to, aby sa oltáre v ich obci dostali do povedomia návštevníkov nielen doma, ale aj v zahraničí. Aby do Slovenského raja nechodili len pre krásnu prírodu, ale aj vzácne pamiatky.