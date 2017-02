Nesrovnal zvolá petičný výbor, chce zopakovať hlasovanie o hazarde

Podľa Nesrovnala 17 poslancov dvakrát pošliapalo svoje vlastné vyhlásenie a hlasovanie z 26. januára, keď v piatok 17. februára nepodporilo celoplošný zákaz hazardných hier v Bratislave. To vedie k zabetónovaniu súčasného nežiaduceho stavu.

Primátor spresnil, že hlasovanie, ktoré by sa malo zopakovať, sa má týkať celoplošného zákazu herní v hlavnom meste, pretože si to želá štvrtina Bratislavčanov. „Teraz je na verejnosti, aby pripomenula poslancom ich sľuby, " povedal Nesrovnal s tým, že "je šanca, aby sa to podarilo.“