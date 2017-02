V bratislavských Vajnoroch našli vo vagóne rádioaktívny materiál

„Zachytené rádioaktívne materiály sa po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov na ich definitívne uloženie,“ uviedla ďalej Žiaková.

Spoločnosť JAVYS vyzval na nájdenie rádioaktívneho predmetu vo vagóne útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR. Predmet sa nachádzal v železničnom vagóne naloženom kovovým materiálom súkromnej spoločnosti, ktorý bol pristavený v železničnej stanici Bratislava – Vajnory po tom, ako ho vrátili z Rakúska späť na Slovensko, spresnila Žiaková.

Zároveň pripomenula, že JAVYS je oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu. Opustené žiariče a rádioaktívne odpady neznámeho pôvodu sa objavujú napríklad v zberných surovinách, železiarňach, na hraničných priechodoch, ale pochádzajú aj z nelegálnej činnosti.

V roku 2016 sa JAVYS zaoberala deviatimi prípadmi rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu. Išlo prevažne o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky kontaminovanej rádionuklidmi. Od začiatku tohto roka JAVYS riešila aj so spomínaným nálezom päť prípadov.

V jednom prípade išlo o nelegálne získaný rádioaktívny materiál, súčiastku medicínskeho zariadenia, ktorá sa našla na pozemku rodinnému domu v nitrianskej časti Krškany. V troch prípadoch išlo o súčiastky vojenskej techniky zaistené v zberných dvoroch kovového odpadu, ktoré boli kontaminované rádionuklidom 238U-rad.