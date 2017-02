Rudolf Kusý bude kandidovať na predsedu bratislavskej župy

Oznámil to na tlačovej konferencii s tým, že vo voľbách chce ľuďom ponúknuť svoje skúsenosti z vedenia samosprávy v bratislavskom Novom Meste. Zároveň dodal, že tak ako v minulosti, aj teraz sa chce ako nezávislý kandidát opierať o priamy mandát od ľudí.

Svoju kandidatúru bude stavať napríklad na tom, že do rozhodovania o projektoch, ktoré bude kraj riešiť, plánuje zapojiť aj starostov obcí a primátorov miest. “Vidím tu ďalej možnosti na posilnenie transparentnosti, hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu,“ argumentoval Kusý.

Volebný program bude podľa neho vybudovaný na troch pilieroch – kraj musí slúžiť ľuďom, a preto sa chce sústrediť na odstránenie dlhov z minulosti, ďalej na zlepšenie súčasného života a na rozvojové projekty. “Do prvej oblasti radím napríklad opravu zanedbaných škôl či ochranu a služby dôchodcom, do druhej garanciu zachovania lekárskej pohotovosti v Malackách či dopravu a treťou je budovanie športovísk dostupných pre širokú verejnosť a taktiež životné prostredie,“ vysvetlil Kusý. Ďalšie detaily programu plánuje doladiť po stretnutiach s občanmi, ako aj so starostami obcí a primátormi miest Bratislavského samosprávneho kra­ja.

Rudolf Kusý je slovenský komunálny politik, občiansky aktivista a v súčasnosti starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Na post starostu kandidoval ako nezávislý a tento post zastáva od 23. decembra 2010.