V Bratislave začalo platiť VZN o pravidlách parkovania v meste

Štatút upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ doplnil Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Bez prijatia dodatku k štatútu podľa neho nemôžu mestské časti zaviesť na mestských cestách I. a II. triedy, ktoré sú na ich území, parkovacia politiku. „Dodatok k štatútu je však plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva,“ pripomenul s tým, že o znení dodatku k štatútu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal rokoval zo zástupcami mestských častí v pondelok. Podľa Papajčíka boli rôzne návrhy, z ktorých však musí byť kompromisná dohoda prospešná pre všetkých Bratislavčanov. Potom by mali návrh dodatku štatútu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Mestské časti pripravujú pravidlá

Podľa VZN, ktoré prijali bratislavskí mestskí poslanci koncom minulého roka, si mestské časti budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude závisieť od nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti.

To, že mestská časť v súčasnosti nemá kompetencie na to, aby mohla parkovaciu politiku zaviesť, poznamenal v pondelok pred novinármi aj prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik. Pripomenul tak, že schválený dodatok k štatútu chýba a bez neho sa samospráva nepohne. „VZN, ktoré prijalo mesto, nám dosť skomplikovalo možnosti spoplatňovať, pretože tam je už pomaly všetko zadarmo. My budeme mať za rezidenčné parkovanie veľmi malé príjmy,“ zhodnotil Štefánik.

Rokovanie s magistrátom o dodatku štatútu potvrdila hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Ružinov Marianna Šebová. „Pripravujeme parkovaciu politiku na území našej mestskej časti, sme v štádiu dopravno-kapacitných prieskumov. Máme hotovú štúdiu parkovacích možností na Nivách a pripravujeme zmapovanie ďalších lokalít v Ružinove,“ uviedla v stanovisku.

Starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý v utorok novinárom povedal, že po štyroch rokoch čakania, diskutovania a príprav posunul parkovaciu politiku na novomestského vicestarostu i tajomníka, ktorí sa touto témou zaoberajú. „Kreslili čiary na cestu, diskutujú s odborníkmi, chodia do iných miest, sledujú, kde čo funguje, chodia na stretnutie s občanmi i s primátorom,“ vysvetlil Kusý s tým, že v návrhu parkovania v Bratislave vidí jeden problém, ktorým je mestská polícia. „Ak ju už teraz neposilnia a nebude vyberať pokuty aj v prospech mestských častí, systém podľa mňa nebude fungovať a bude stratový,“ zhodnotil starosta Nového Mesta s tým, že toto je záležitosť, ktorú musia vydiskutovať. Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj poslednú zo štyroch veľkých mestských častí Bratislavy, Staré Mesto, na otázky však zatiaľ neodpovedali.