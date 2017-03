Obstarávanie na osvetlenie Bratislavy vyhlásia v apríli

„Predtým, ako ich dokončíme, nerád by som zverejňoval akékoľvek čísla,“ povedal Nesrovnal. Súčasťou verejného obstarávania je okrem zabezpečovania svietenia aj rekonštrukcia a modernizácia prostriedkov verejného osvetlenia. Koncom minulého roka sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste prevádzku osvetlenia aj naďalej zabezpečuje spoločnosť Siemens. Mesto zabezpečilo osvetlenie Zmluvou o úrovni poskytovania služieb, ktorú so Siemensom uzavreli na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov. Služby budú poskytovať do výberu nového dodávateľa.

Podľa primátora sa na magistráte zaoberajú kritériami i klasifikáciou toho, čo od nového systému žiadajú. „Stĺpy môžu poskytovať oveľa viac informácií ako len svetlo. Môžu byť na nich kamery i informácie o voľných parkovacích miestach,“ spomenul. Do prípravných prác chce magistrát zapojiť mestských poslancov i verejnosť. Osvetlenie v Bratislave stojí hlavné mesto približne šesť miliónov eur ročne. „Finančné zdroje na osvetlenie sú obmedzené, mesto sa môže podieľať nejakou čiastkou, ostatné peniaze budú musieť prísť z externého prostredia,“ pripomenul primátor a dodal, že mesto preto chce na osvetlení spolupracovať so súkromným sektorom. Odkiaľ peniaze nakoniec budú, podľa neho analyzujú. Dĺžka zmluvného vzťahu s externým dodávateľom osvetlenia závisí od vstupnej investície a tá závisí od nárokov, ktoré na ten systém budeme klásť.

Verejné osvetlenie sa skladá zo svetelného zdroja, nosného zariadenia a rozvodu. Vlastníkom i správcom osvetlenia je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, prevádzkovateľom je firma, ktorá na základe zmluvy s mestom prevádzkuje osvetlenie Bratislavy. Za technicko-prevádzkový stav zariadení verejného osvetlenia umiestneného na verejných priestranstvách zodpovedajú vlastník, správca a prevádzkovateľ. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Súčasný stav je taký, že postupnú výmenu potrebuje približne 13-tisíc stĺpov.