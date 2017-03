V Pentagone vo Vrakuni chcú súkromnú bezpečnostnú službu

Súkromnú bezpečnostnú službu si starosta predstavuje tak, že bude chrániť majetok vlastníkov a občanov Pentagonu a okolia a bude sa starať o verejný poriadok. „SBS-ka bude monitorovať Pentagon a jeho okolie 24 hodín denne a mali by to byť minimálne dvaja službukonajúci SBS-kári. Nahlasovali by tiež trestnú činnosť štátnej alebo mestskej polícii, monitorovali by jednotlivé vchody po dohode so správcami všetkých brán, aby služba mala vstup do týchto bytoviek,“ vysvetlil Kuruc.

Nápad so zaplatením súkromnej bezpečnostnej služby víta aj bratislavská mestská poslankyňa za Vrakuňu Soňa Svoreňová. Ako uviedla, spolu so starostom Vrakune budú tlačiť na primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby pre Pentagon vyčlenil mestskú políciu a tento problém zaradil medzi priority, ktoré polícia riešiť. „Objekt Pentagonu je tak špecifický z hľadiska bezpečnosti jeho obyvateľov, že pre túto lokalitu by mestskú políciu mal vyčleniť,“ dodala Svoreňová.

Podľa Kuruca dlhoročný problém kriminality a neporiadku v Pentagone nerieši magistrát mesta takmer vôbec. „Denne tu čistíme smeti na mestských pozemkoch, lebo mesto sa o to nestará. Vynakladáme finančné prostriedky na to, aby sme mohli odstraňovať tento neporiadok, lebo v okolí Pentagonu žije 98 percent slušných ľudí, ktorí doplácajú na dve percentá tých neprispôsobivých,“ povedal Kuruc. Na požiadavku Vrakune z decembra 2016, čo bolo pred tromi mesiacmi, do dnešného dňa podľa neho mesto reagovalo len tým, že to zahrnie do plánu mestského zastupiteľstva. „To znamená, že niektoré požiadavky spred štyroch mesiacov súkromných vlastníkov vie mesto do plánu zastupiteľstva zahrnúť ihneď a naša požiadavka o Pentagone spred troch mesiacov, tak tá bude čakať naďalej,“ zdôraznil Kuruc.

Pentagon je zaužívané pomenovanie obytného domu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 34 – 42, ktorý postavili v rokoch 1970 až 1972 a tvorí ho 450 bytových jednotiek. V minulosti sa objekt stal neslávne známym ako útočisko kriminálnikov a drogových priekupníkov.