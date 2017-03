Trnavské mýto pripravujú na rekonštrukciu, dátum nie je známy

„Dlho sa hovorí, že sa to bude renovovať. Chodím tu už niekoľko rokov ako študentka, obyvateľka. Vidím, že sa stále nič nedeje. Popísané to tu je, strašné. Povedala by som, že je to katastrofa Bratislavy,“ hovorí rozhorčená Bratislavčanka. Čo by zmenila? Vraj úplne všetko.

Podľa názoru ďalšej Bratislavčanky, ktorá podchodom denne prechádza, sú priestory zastarané. „Čmáranice by tu nemuseli byť, ale inak mi tieto kresby neprekážajú. Som s tým v pohode. Mohli by byť aj farebnejšie. Chýbajú mi aj kiosky, ktoré tu boli. Chcela som si ísť teraz kúpiť nejakú mlsotku a nemôžem,“ dodala.

Podľa investora by mohli zrekonštruovaný podchod odovzdať do užívania verejnosti na jar 2018. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Trnavské mýto čaká na rekonštrukciu dlhé roky. Autor: Viera Hebertová, Pravda

Od októbra minulého roka, keď mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu so spoločnosťou Immocap Group, ktorá bude podchod rekonštruovať, sa naplno rozbehli jej prípravy. „Nie je pravda, že sa nič nedeje. Sú to zatiaľ prípravné práce, ktoré nie je vidieť. Spoločnosť vypracovala obsiahlu a komplexnú projektovú dokumentáciu. Je na magistráte a podlieha pripomienkovaniu zo strany všetkých odborných oddelení tak, aby na konci investor mohol podať žiadosť o stavebné povolenie,“ povedal Nesrovnal.

Až potom sa začne so samotnou rekonštrukciou. Kedy to bude, však primátor nechcel špekulovať a zdôraznil, že mesto nemá svoj stavebný úrad. „Robíme všetko preto, aby to bolo čo najskôr. Nechcem hovoriť dátumy, pretože to nie je celkom v našej moci, ale v rukách stavebných a iných úradov. Písomne sa obraciam na všetkých zúčastnených, aby sa proces urýchlil,“ dodal Nesrovnal. „Práce budú trvať veľa mesiacov. Ak sa začnú tento rok, tak sa skončia niekedy na jar budúceho roka,“ mieni primátor.

Podchod v súčasnom stave je podľa jeho slov jedným z najnepríjem­nejších miest Bratislavy a hanbou mesta. Po rekonštrukcii bude plne funkčným a moderným priestorom s obchodmi. „Investor na seba prevzal zodpovednosť chrániť tento priestor 24 hodín. Či to bude bezpečnostná služba alebo kamery, sa ukáže podľa potreby,“ dodal.

Súčasťou obnovy bude okrem samotného podchodu aj priľahlé okolie a vstupy.

Súčasťou projektu bude aj revitalizácia nadzemných a priľahlých častí. „Chceme opraviť aj vstupy do podchodu, z Vajnorskej, od Istropolisu a tržnice,“ povedal Nesrovnal. Z ulíc by mali zmiznúť stánky, vonkajšia reklama aj autá parkujúce na chodníkoch.

Počas rekonštrukcie sa obyvatelia musia pripraviť na určité obmedzenia. Primátor sľubuje, že podchod bude aj počas stavebných prác plne funkčný a poriadok by mala zabezpečovať mestská polícia.

