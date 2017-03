Krásna Hôrka by mohla brány verejnosti otvoriť v roku 2020

Hrad Krásna Hôrka, ktorý vyhorel pred piatimi rokmi, by mohol byť sprístupnený návštevníkom opäť v roku 2020, predpokladá to Ministerstvo kultúry (MK) SR. Slovenské národné múzeum (SNM), ktoré národnú kultúrnu pamiatku spravuje, zatiaľ na jej obnovu minulo približne päť miliónov eur. Národné múzeum sa snaží o to, aby obnovený hrad otvorili verejnosti čím skôr „a tiež, aby si návštevníci Krásnej Hôrky čo najskôr mohli vychutnať oddychové zóny, ktoré na hrade vzniknú“, uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Vedenie SNM verí, že „to bude oveľa skôr, ako si pripomenieme ďalšie okrúhle výročie“.