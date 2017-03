Mesto je pripravené pomôcť Vrakuni pri riešení drogovej trestnej činnosti

Vrakunský starosta Martin Kuruc ešte v decembri 2016 požiadal magistrát hlavného mesta o pravidelné hliadkovanie príslušníkmi mestskej polície, teda dvoch policajtov v teréne, ktorí by moni­torovali len objekt Pentagonu a jeho okolie.

"Požiadavku starostu Vrakune Martina Kuruca hlavné mesto zodpovedne posudzuje a hľadá v rámci svojich možností a kompetencií také riešenie, ktoré bude čo najviac v prospech Bratislavčanov žijúcich v tejto lokalite,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufera. Verejný poriadok vo Vrakuni je podľa jej slov zo strany mestskej polície zabezpečovaný pravidelnými motohliadkmi, ako aj okrskármi.

Dlhoročný problém kriminality a neporiadku v objekte Pentagonu je podľa mesta v kompetencii štátnej polície. Ide o problémovú lokalitu a riešenie tohto problému si vyžaduje súčinnosť a aktívny prístup všetkých zainteresovaných strán. Magistrát hlavného mesta tak reagoval na slová starostu Kuruca, ktorý sa v stredu 1. marca vyjadril, že dlhoročný problém kriminality a neporiadku v Pentagone nerieši magistrát mesta takmer vôbec.

„Denne tu čistíme smeti na mestských pozemkoch, lebo mesto sa o to nestará. Vynakladáme finančné prostriedky na to, aby sme mohli odstraňovať tento neporiadok, lebo v okolí Pentagonu žije 98 percent slušných ľudí, ktorí doplácajú na dve percentá tých neprispôsobivých,“ povedal Kuruc. Dodal, že magistrát prisľúbil, že požiadavku na hliadkovanie Pentagonu dvoma príslušníkmi mestskej polície zahrnie do plánu rokovania mestského zastupiteľstva.

Martin Kuruc plánuje zaplatiť súkromnej bezpečnostnej službe (SBS), ktorá bytový dom a jeho okolie bude monitorovať 24 hodín denne, a to minimálne dvoma SBS-kármi. Na SBS-ku chce vyčleniť stotisíc eur v rozpočte mestskej časti a tento návrh predloží vrakunským poslancom na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Pentagon je zaužívané pomenovanie obytného domu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Stavbárskej ulici 34 – 42, ktorý postavili v rokoch 1970 až 1972, a tvorí ho 450 bytových jednotiek. V minulosti sa objekt stal neslávne známym ako útočisko kriminálnikov a drogových priekupníkov.