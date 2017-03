Projekt Rodina na prvom mieste pomáha ženám preklenúť krízu

Do situácie, ktorú sme opísali, sa dostávajú stovky rodín. Často súvisí s viacerými problémami, či už je to strata zamestnania, strata bývania, dlhodobá choroba, zadlženosť, exekúcie, ťažkosti s vymáhaním výživného na deti.

„To, že žena ostane sama s viacerými deťmi a nie je finančne zabezpečená, je veľkým problémom. Žena sa často bojí, že o deti príde, lebo nemá financie na prežitie a deti jej odnímu do detského domova, kým sa pozviecha. Väčšinou sú to matky, ktoré sú na rodičovskom príspevku a rodinných prídavkoch, to je celý ich príjem. A to je ten dôvod, pre ktorý ženy nevyhľadávajú pomoc na štátnych úradoch,“ uviedla Adriána Fontányová z Občianskeho združenia Dom nádeje.

S pomocou dokáže rodina preklenúť krízové obdobie

Martinské poradenské centrum je jedným z piatich neziskových organizácii, ktoré sa spojili, aby vytvorili akýsi integrovaný systém záchrany pre rodiny, ktoré sú v kríze. Má svoju internetovú stránku (www.familykampan.sk) aj bezplatnú telefónnu linku 0800/121 682, na ktorej rodiny v kríze poradia, kde majú hľadať pomoc. „Rodiny môžu na bezplatnú linku zavolať, získať informácie a pomoc. Na základe bydliska volajúceho ho mu poskytneme adresu organizácie, ktorá je najbližšie k jeho bydlisku,“ priblížila Gabriela Cabanová z Nadácie J&T, ktorá projekt iniciovala.

Kým sa žene podarí vymôcť výživné, prejde aj niekoľko mesiacov. Toto obdobie dokáže rodina preklenúť pomoc od nadácie. A nielen finančná či materiálna, ale aj vo forme poradenstva psychologického, sociálneho či právneho riešenia. Cieľom je predísť tomu, aby dieťa muselo ísť pre finančné problémy rodiny do detského domova. V roku 2015 takýto osud postihol podľa Cabanovej len v Žilinskom kraji 68 detí. Preto treba problémy, s ktorými osamelá matka s viacerými deťmi bojuje, riešiť ešte skôr, ako sa jej rodina rozpadne. „Myšlienkou je neriešiť dôsledky, keď už je rodina rozpadnutá a deti musia byť v detskom domove, ale riešiť príčiny,“ dopĺňa Jarmila Majáková sociálna pracovníčka poradenského centra Náruč v Čadci.

Boli v 11 rodinách, obracajú sa na nich ďalší

Spolupracujúce neziskovky získali od Nadácie J&T podporu na rozšírenie tímov o odborných pracovníkov. V piatich organizáciach sa rozšírili o desať terénnych pracovníkov, päť psychológov a troch právnikov. Podľa Zuzany Dobešovej z neziskovej organizácie Áno pre život mohli vďaka projektu rozšíriť tím o troch odborných pracovníkov. „Je to psychológ a dvaja terénni sociálni pracovníci. Boli už v jedenástich rodinách a poskytli poradenstvo 36 ľuďom. A obracajú sa na nás ďalší,“ povedala.