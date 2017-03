Investor Stanice Nivy chce cez Dunaj postaviť elektrickú dráhu

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie autobusovej stanice by mohlo byť aj nové dopravné spojenie cez Dunaj. V médiách sa objavili informácie o lanovke, investor však hovorí o nadzemnej dráhe, ktorá by odľahčila dopravu vo vyťaženej zóne. „Na zváženie v rámci žiadosti o udelenie štatútu významnej investície sme predložili návrh prepojenia dvoch brehov Dunaja formou nadzemnej elektrickej dráhy,“ uviedol Adrián Rác, výkonný riaditeľ HB Reavis Slovakia.



Nadzemná dráha by podľa dostupných vizualizácii začínala v blízkosti polikliniky na Šustekovej ulici v Petržalke a končila na autobusovej stanici. Prechádzala by popri moste Apollo ponad plánovaný projekt Nové Lido a prístav.

Na nadzemku by bol napojený aj veľkokapacitný parkovací dom, ktorý plánuje spoločnosť vybudovať na petržalskej strane Dunaja. Riaditeľ spoločnosti uviedol, že v budúcnosti by dráha mohla byť súčasťou systému verejnej hromadnej dopravy. „Toto riešenie môže efektívne odľahčiť križovatky, komunikácie aj most Apollo. V ideálnom prípade by sme tento doplnok mestskej dopravy radi spustili s otvorením projektu Stanica Nivy. V rámci predbežných rokovaní sme sa na všetkých úrovniach stretli s porozumením a pozitívnymi reakciami. Sme presvedčení, že Bratislavčania si zaslúžia inovatívne a moderné dopravné riešenie.“ vysvetlil Rác.



Nadzemná dráha by podľa dostupných vizualizácii začínala v blízkosti polikliniky na Šustekovej ulici v Petržalke a končila na autobusovej stanici.

Tím projektu Bratislava YIMBY, ktorý svojim blogom podporuje výstavbu a rozvoj mesta a prináša informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v hlavnom meste, považuje návrh za mimoriadne zaujímavý. „Súčasný model, v ktorom sa takmer všetka doprava v území zabezpečuje vo forme individuálnej automobilovej dopravy a cestnej hromadnej dopravy, je pri budúcich nárokoch územia – nového centra Bratislavy – neudržateľný. V prípade, že bude tento systém dobre zosúladený s ostatnými systémami verejnej dopravy, najmä budúcimi možnými električkovými traťami, a vzniknú funkčné prestupné terminály, mohol by tento monorail značne pomôcť riešeniu dopravných nárokov, ktoré sa však netýkajú len Mlynských Nív, ale aj budúceho rozvoja v oblasti Zimného prístavu, ako aj Nového Lida na pravom brehu Dunaja. Je potrebné poznať viac detailov, apriori odmietnuť tento projekt by však bolo nerozumné,“ povedal za Bratislava YIMBY Adrian Gubčo.

Dopravné obmedzenia

Pred samotnou výstavbou premiestnia autobusovú stanicu do náhradných priestorov bývalého centra Bottova. „Súčasťou projektov v zóne je aj kompletná obnova ulice Mlynské nivy. Momentálne preverujeme v spolupráci s mestom najvhodnejší prístup k obnove z hľadiska obmedzenia dopravy. Podľa plánu by mohli Bratislavčania získať už v roku 2018 nový bulvár Mlynské Nivy a v roku 2020 novú autobusovú stanicu,“ uviedol Adrián Rác.

V rámci obnovy infraštruktúry ulice Mlynské Nivy sa zvažujú uzávery pre dopravu v rôznych časových rámcoch. Podľa investora by bolo najpraktickejším riešením kompletné uzavretie s odhadom na 14 mesiacov, namiesto postupného obmedzovania v rozsahu 36 mesiacov.



Lokalita kompletne zmení podobu.

V projekte figuruje hlavné mesto ako stavebník. Podľa Kataríny Kohútikovej z bratislavského magistrátu je predčasné hovoriť o konkrétnych termínoch, keďže o časových detailoch sa ešte rokuje. „Mesto chce v prípade tejto investície predovšetkým čo najviac eliminovať negatívne dopady na dopravu v Bratislave. Uvedomuje si, že ide o jeden z hlavných dopravných uzlov v meste a preto zodpovedne prerokuje všetky návrhy investora na možné riešenie dopravnej situácie v lokalite,“ dodala.

Spoločnosť požiadala o udelenie štatútu významnej investície. Podľa investora to môže priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. HB Reavis zdôrazňuje, že nežiada o stimuly a projekty realizuje bez finančnej účasti štátu.

Juraj Rybanský z Ministerstva hospodárstva potvrdil, že spoločnosť HB Reavis predložila žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii. „Vyjadrenie k nej budeme poskytovať až po dôkladnom preštudovaní predloženej dokumentácie," do­dal.