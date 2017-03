Vodičov v bratislavskom kraji čakajú dopravné obmedzenia

V smere do Bratislavy zo Stupavy bude premávka zachovaná po Bratislavskej ulici v jednom smere striedavo v závislosti od postupu vykonávaných prác. Ďalej v smere od Bratislavy do Stupavy bude odklonená premávka na obchádzkovú trasu z Bratislavskej ulice na Tatranskú, ďalej Gbelsku, Záhorskú, cesta III/1015 a späť na Bratislavskú ulicu k čerpacej stanici. Nákladná doprava s dĺžkou nad desať metrov bude mať zakázaný vjazd z okružnej križovatky OK5 smer Záhorská Bystrica a Stupava a bude môcť využiť diaľnicu D2 alebo cestu II/505 okolo VW Bratislava. Obyvatelia východnej časti ulice Československých tankistov od Bratislavskej ulice sa od 17. apríla do 30. mája dostanú k svojim nehnuteľnostiam obchádzkovou trasou vedenou po starej Bratislavskej ulice okolo areálu bývalého družstva.

Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené dopravným značením alebo hliadkami dopravnej polície. Polícia preto žiada vodičov, aby pri prejazde týmito úsekmi znížili rýchlosť a zvýšili pozornosť.