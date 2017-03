Starý most v Bratislave je nominovaný na Stavbu roka 2016

Podľa Kohútikovej stavbu do súťaže nominovala spoločnosť Eurovia SK, ktorá Starý most pre mesto zhotovila. Stavba bola do súťaže nominovaná pre viaceré výnimočné a neštandardné riešenia, ktoré boli na nej použité, ako napríklad systém nosnej konštrukcie, takzvaná rombická sústava, ktorú vyvinuli špeciálne pre tento most a ktorá nebola zatiaľ použitá na žiadnom inom moste, či vysúvanie priehradových nosníkov naprieč toku rieky za pomoci podopretia na plavidle.

Prestavba Sta­rého mosta v Bra­tislave sa začala 2. decembra 2013, keď začali rozoberať pôvodnú konštrukciu. V januári 2014 postupne uzavreli Štúrovu ulicu, najprv pre električky a následne aj pre autá a začali demontovať koľajovú trať.

Práce v júni 2014 zastavilo hľadanie možnej nevybuchnutej munície v Dunaji, práce opäť obnovili v septembri 2014. Do konca roka 2014 postupne zbúrali piliere tri a štyri a začali rekonštruovať pilier číslo päť. Vo februári 2015 začali vysúvať oceľovú konštrukciu mosta, ktorá spojila brehy Dunaja 22. októbra 2015.

Nová konštrukcia Sta­rého mosta bo­la kompletne dokončená 1. decembra 2016. Starý mos­t i prvú časť električkovej trate do Petržalky prevzalo hlavné mesto do svojho vlastníctva 16. decembra. V súčasnosti spája brehy Dunaja prostredníctvom Starého mosta električková linka č. 1 z Hlavnej stanice Bratislava do Petržalky a linka č. 3 jazdiaca do Rače. Starý most je k dispozícii tiež chodcom aj cyklistom.