Nitriansku onkológiu zdobia obrazy na želanie pacientky

V zrekonštruovanej miestnosti, kde pacientom podávajú chemoterapiu, visí niekoľko umeleckých diel. Medzi nimi aj olejomaľba s ohnivočerveným slnkom. Jej autorkou je pani Anna, pre ktorú bolo nitrianske oddelenie dôverne známe. Chodila sem niekoľko rokov.

Svoj boj s rakovinou pred viac ako rokom prehrala, no jej želanie zaplniť nevľúdne ambulancie umením, dnes pomáha vytvárať pre ťažko chorých ľudí pocit pohody, zatiaľ čo sa im chemoterapia dostáva do tela.

„Sedíte v ponurej miestnosti, pozeráte na prázdnu stenu, zahľadený viac-menej do seba, do svojej choroby, do svojich strachov, je to veľmi skľučujúce,“ približuje Mikuláš Müller (69) z Mojmíroviec, čo asi jeho manželka pred rokmi prežívala.

Jej spontánne rozhodnutie nemalo ďaleko od nápadu vytvoriť v nemocničných priestoroch stálu výstavu a zapojiť do nej viacerých ľudí. Využila príležitosť počas jednej z výstav mojmírovských výtvarných umelcov, do ktorej sa sama zapájala.

„Počas vernisáže dala návrh, aby na oddelenie venovali časť svojich diel. Zbierka sa začala pekne rozrastať,“ opisuje vdovec. Výstavu oddialila rekonštrukcia časti oddelenia. Po jej dokončení rozvešali v centrálnej aplikačnej ambulancii 20 diel od 12 mojmírovských umelcov. Sú medzi nimi obrazy, fotografie, drevorezby i čipka. Diela ďalších autorov zdobia chodbu a menšie miestnosti. Anna Müllerová zápasila s rakovinou asi 15 rokov. „Prvé problémy sa začali ešte v Humennom. Až keď sme sa presťahovali do Mojmíroviec, potvrdili jej zhubný nádor na jednom prsníku. Lekári jej ho museli nakoniec vziať,“ hovorí dôchodca. Po pár rokoch si našla hrčku aj na druhom prsníku, o ktorý tiež prišla.

„Keď už bola šťastná, že je všetko v poriadku, rakovina jej napadla celé vnútro,“ hovorí pán Mikuláš, pre ktorého sú obrazy jeho nebohej manželky útechou. Doma ich má asi 60. Ďalšie putovali spolu s ich dcérami do Bratislavy a na Cyprus.

Pani Anna začínala s výtvarným umením ako žiačka ľudovej školy umenia, neskôr vyštudovala učiteľstvo v dvojkombinácii slovenský jazyk a výtvarná výchova. „Bola šikovná v kresbe, neskôr ju oslovila maľba. Mala aj nejaké výstavy,“ rozpráva Mikuláš Müller.

Zo začiatku sa venovala zátišiam a ženským portrétom. Potom začala maľovať modernejšie veci. „Z tých mi už veľa nezostalo. Rada ich darovala a niektoré z nich aj predala, aby si mohla kúpiť ďalšie maliarske potreby. To, za čím mi srdce plakalo, je už z domu preč,“ poznamenal pán Müller. Priznal, že už sa nerozlúči ani s jedným manželkiným obrazom. Pretože ak by niektorý z nich daroval, zostala by po ňom veľká diera.