V utorok bude v Bratislave vedecké podujatie ku korunováciám uhorských kráľov

„Je to začiatok celej série podujatí korunovácií v tomto roku, keď si pripomenieme 300. výročie od narodenia Márie Terézie,“ povedala námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková. Vstup na akciu je voľný.

Na medzinárodnom podujatí budú o korunováciách prednášať odborníci Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Géza Pálffy z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied, Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, Marek Budaj zo Slovenského národného múzea i Michal Duchoň z Archívu mesta Bratislavy. Súčasťou podujatia bude prezentácia najnovších publikácií, ktoré vydali ku korunováciám, ľudia si ich budú môcť kúpiť. Podujatie organizujú Archív mesta Bratislavy v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Historickým ústavom Maďarskej akadémie vied a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV.

Od 1. januára tohto roka je Archív mesta Bratislavy opäť v správe hlavného mesta. „Spravuje fondy od 13. storočia a patrí k najstarším a najzachovalejším mestským archívom v strednej Európe," informovala Katarína Kohútiková z bratislavského magistrátu. Do roku 1956 ho spravovalo mesto Bratislava, od tohto obdobia ho zaradili do sústavy štátnych archívov. V rokoch 1992 až 2002 boli jeho zriaďovateľom orgány miestnej štátnej správy a od roku 2002 patril pod Ministerstvo vnútra SR. V roku 2015 prijali nový zákon o archívoch a registratúrach, ktorý určil, že archívne fondy a zbierky mesta Bratislavy opäť pripadnú do správy hlavného mesta. Potom mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie Archívu mesta Bratislavy.