Na hlasovanie o hazarde je treba novú petíciu, tvrdí právnik

Odborník na správne právo Peter Škultéty si myslí, že je nevyhnutné pripraviť novú petíciu a na základe tej formulovať znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa predloží na pôdu mestského zastupiteľstva.

„Orgán verejnej moci môže urobiť len to, čo má výslovne dovolené, naopak len fyzická osoba v rámci súkromného práva môže robiť to, čo nemá zakázané. Tu došlo k závažnému pochybeniu zo strany predkladateľa zástupcov petičného výboru, pretože ad absurdum môže vzniknúť taká situácia, že tá istá petícia bude opakovane používaná až dovtedy, kým sa neodsúhlasí. To je nonsens. Nehovoriac o tom, že nikdy v histórii sa to nestalo,“ dodal Škultéty.

Podľa jeho názoru sa zo strany samosprávy opomína všeobecný petičný zákon na úkor špeciálneho zákona o hazardných hrách. „Tento špeciálny zákon neupravuje lehoty, dokedy je potrebné vybaviť petíciu. Musíme preto postupovať podľa všeobecného zákona,“ mieni právnik s tým, že petícia má byť vybavená do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní. „V tomto prípade bola lehota prekročená takým výrazným spôsobom, že sa zmenili okolnosti,“ dodáva. Podľa jeho názoru teda nemalo k hlasovaniu o nariadení dôjsť vôbec. „Žiaľ, v rámci činnosti samosprávy dochádza k takýmto pochybeniam,“ dodáva.

Primátor predloží pôvodné nariadenie

Podľa hovorkyne bratislavského magistrátu Zuzany Onufer primátor Ivo Nesrovnal predloží na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva pôvodné VZN o plošnom zákaze hazardu. „Takýto postup je v súlade s rokovacím poriadkom. Podľa článku 5, ods. 28 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je možné o rovnakom materiáli hlasovať na dvoch po sebe nesledujúcich rokovaniach. Ak by mestské zastupiteľstvo na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaniach materiál neschválilo, materiál v tej istej veci môže byť predložený najskôr o šesť mesiacov,“ informuje hovorkyňa s tým, že výklad ich právneho oddelenia je v súlade s týmto postupom.

Odborník na správne právo však upozorňuje, že rokovací poriadok nemá žiadnu právnu silu. „Je to vnútorný organizačný predpis, ktorý si schvaľujú poslanci v rámci rokovania zastupiteľstva,“ dodáva právnik.

Zvažujú právne kroky

Advokát Asociácie zábavy a hier a Asociácie prevádzkovateľov videohier Juraj Baláž upozornil, že mesto svojím konaním dáva prevádzkovateľom možnosť vymáhať si ušlé zisky. „Momentálne sme v situácii, keď VZN nebolo prijaté. Mesto však urobilo nejaké kroky, ktoré smerujú k opätovnému prerokovaniu VZN. Slovenský právny poriadok nám umožňuje isté právne prostriedky, ktoré sme pripravení použiť vrátane prokurátorského dozoru nad dodržiavaním zákonnosti ako aj prostriedky priamej súdnej ochrany,“ uviedol Baláž.

Prevádzkovatelia sú za kompromis

Hovorkyňa asociácií Dominika Lukáčová zopakovala, že prevádzkovatelia vidia možnosť pre kompromis: ponechanie kasín v hoteloch a veľkých zábavných a nákupných centrách. Petícia podľa jej slov vznikla pred dvoma rokmi. „Zákon už dnes reguláciu hazardu umožňuje, no primátor to ignoruje a tvrdí, že nemá inú možnosť ako na základe petície predložiť úplný zákaz hazardu,“ uviedla.