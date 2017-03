Rodičom utopenej Vanesky priznal súd odškodné

Rodičom musí Západoslovenská vodárenská spoločnosť zaplatiť odškodné za smrť ich dcérky spolu 60-tisíc eur, čo je polovica pôvodne požadovanej sumy. Rozsudok nitrianskeho okresného súdu zatiaľ nie je právoplatný.

„Ani jedna strana sa práva na odvolanie nevzdala. Od doručenia písomného vyhotovenia rozsudku im bude plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania,“ povedala zástupkyňa hovorcu Krajského súdu v Nitre Tatiana Muziková. Ak bude rozsudok právoplatný, vodári musia peniaze vyplatiť do 30 dní.

S právnou zástupkyňou rodičov Dianou Bereseckou sa nám včera spojiť nepodarilo. Pravda sa pokúšala získať aj stanovisko vodárov. „Keď príde rozsudok, predstavenstvo spoločnosti sa ním bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí,“ reagoval nitriansky primátor Jozef Dvonč, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. K sume, ktorú súd priznal rodičom dievčatka, sa pred rozhodnutím predstavenstva vyjadrovať nechcel.

Pri určovaní výšky náhrady bral súd do úvahy mieru zavinenia, ktorá je v prípade vodárenskej spoločnosti vyššia ako u ostatných. „V jej prípade išlo o opakovanú hrubú nedbanlivosť, čo súd hodnotil prísnejšie v porovnaní s porušením povinnosti ostatných,“ povedala sudkyňa. Súd prihliadol na vek Vanesky aj na to, že vodárne neposkytli rodičom žiadnu satisfakciu. „Napriek tomu, že prejavili formálnu ľútosť, iným spôsobom sa im neospravedlnili, nenahradili im ujmu ani nepriznali svoju zodpovednosť,“ pokračovala sudkyňa. Súd tiež zohľadnil majetkové pomery spoločnosti, pričom odškodné pre ňu nebude likvidačné.

Rozhodnutie civilného súdu prišlo po takmer piatich rokoch. Najskôr sa čakalo na uzatvorenie súdneho procesu s dvoma obžalovanými zamestnancami vodárenskej spoločnosti, ktorí pár dní pred tragédiou čistili mrežu neďaleko spomínanej šachty. Obaja si napokon vypočuli oslobodzujúci rozsudok, keďže sa nepreukázalo, že o chýbajúcom poklope vedeli a nekonali.

Zodpovednosť spoločnosti to však nevylúčilo. Šachta bola bez poklopu dlhodobo, a to aj napriek povinným kontrolám, ktoré musí vykonávať. Vodárne trvali na tom, že vinný je zlodej, ktorý poklop ukradol. Či vôbec došlo k jeho krádeži, je problematické dokázať.

Za tragédiou vidí sudkyňa reťazec pochybení. „Situácia bola vyústením zlyhania, nedostatočnej opatrnosti, ľahostajnosti a apatie viacerých subjektov,“ spresnila. Svoj diel viny tak má strýko, ktorý mal dievčatko v osudný deň na starosti. Ďalej občania, ktorí o chýbajúcom poklope vedeli, no priamo vodárňam to neohlásili.

Informácie mali aj zástupcovia mesta, ktoré je najväčším akcionárom vodární, no k náprave aj tak nedošlo. Nakoniec sú to vodárne, ktoré potenciálne nebezpečenstvo aj napriek povinným kontrolám neodhalili.

Tragická nehoda sa odohrala 10. mája 2012. Rodina bola vtedy na návšteve u babky v nitrianskej mestskej časti Krškany. Strýko zobral Vanesku a svojho syna na prechádzku k hrádzi. Išli okolo vodárenskej šachty, ktorú prekrývala namiesto riadneho poklopu iba provizórna doska.

Trojročné dievčatko na ňu skočilo a prepadlo sa do asi päť metrov hlbokej šachty. Strýko za Vaneskou skočil, no už ju nenašiel. Silný prúd splaškov ju odniesol až do neďalekej čistiarne odpadových vôd.