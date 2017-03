Protest na Kysuciach za dostavbu diaľnice: Máme dosť kolón aj sľubov

Počas polhodinového protestu, ktorý sa začal o 13. hodine, stovky ľudí nepretržite prechádzali cez priechod pre chodcov na frekventovanej kysuckej ceste I/11 pri Kysuckom Lieskovci. Autá stáli v niekoľkokilo­metrových kolónach z oboch smerov, od Žiliny i Čadce. Dve sanitky s výstražnými majákmi protestujúci dav pustil veľmi rýchlo a bez akéhoľvek zdržania. Ľudia držali transparenty s odkazmi: „Potrebujeme diaľnicu, nie sľuby“ alebo „Nechceme kolóny, chceme diaľnicu!“ či „Aj na Kysuciach sú daňoví poplatníci…“.

V zápche uviazol aj český vodič. Cez Kysuce jazdí pravidelne, vníma nárast dopravy, najmä tej kamiónovej. „Diaľnica je určite niečo, čo tento región potrebuje. Som z druhej strany Beskýd, takže to vnímam ako aktuálnu záležitosť. Máte tu zdržanie vo výstavbe,“ povedal. Ďalší vodič z Kysuckého Nového Mesta vyjadril protestu podporu, že sa preň zdržal v kolóne mu neprekážalo. „Mali by to tu zastaviť aj na celý deň,“ dodal.

Problém, ktorý trápi vodičov aj obyvateľov Kysúc

Cesta je problémom pre vodičov, ale aj pre obyvateľov Kysúc. Medzinárodný ťah pretína kysucké obce či mestá, denne tade prejdú tisíce áut. „Cesta je vyťažená, preťažená, stále rozbitá. Máme problém žiť v jej okolí. Keď chceme prejsť cez hlavnú cestu z Ochodnice do Kysuckého Lieskovca k babke tak aj 15 – 20 minút čakáme na priechode, kým nás vôbec nejaký vodič pustí,“ povedal Michal Mlích z Ochodnice.

Urýchlené dokončenie diaľnice D3 od Žiliny po hranicu s Poľskom podpisy je požiadavka protestov, ale aj petície. Na výzvy či prvú protestnú blokádu, ktorá bola vo februári, zatiaľ žiadnu odozvu z vlády nedostali. „Prišli nám len doručenky, že listy boli prevzaté. No tak protestujeme opäť, teraz v Kysuckom Lieskovci a budeme čakať, či kompetentní konečne zareagujú. Budeme stupňovať tieto protesty,“ uviedol primátor Čadce Milan Gura.

Diaľnica D3: Stále sa posúvajúce termíny D3 sa začala stavať ešte v minulom storočí, v roku 1996, no postupne výstavba viazla. Sľuby v novom tisícročí hovorili o tom, že diaľnica bude hotová v roku 2010. Poslední traja ministri dopravy tento termín menili na roky 2019, 2023 a 2026. „Diaľnicu nám sľubovali v roku 1999, keď sa k jej budovaniu zaviazali pri príchode investora Schaeffler Kysuce, ktorý zamestnáva viac ako 5-tisíc ľudí. Bohužiaľ do dnešného dňa sa stále iba posúvajú termíny výstavby,“ povedal člen petičného výboru D3 pre Kysuce Matej Fabšík. Z diaľnice, ktorá má mať približne 60 km, je v prevádzke len vyše 8 km pri Žiline a 4 km pri Čadci v polovičnom profile, aktuálne sa tri úseky stavajú, začiatok výstavby chýbajúcich troch úsekov (cca 25 km) sa posunul. „Potrebujeme pokračovať v budovaní diaľnice a spojiť Čadcu a Žilinu,“ dodal čadčiansky primátor Gura.

Protesty a petíciu za neodkladanie dostavby kysuckej diaľnice podporujú podnikatelia z regiónu i starostovia a primátori z Kysúc. „Sľubov už bolo dosť. V roku 1996 som bola pri poklepkávaní kameňa, keď sa mala budovať diaľnica. Odvtedy každá vláda len sľubuje,“ pripomenula starostka obce Dunajov Milada Chlastáková.

Rezort dopravy vidí možnosti v uvoľnení dlhovej brzdy

Ministerstvo dopravy pre Pravdu ešte minulý týždeň uviedlo, že hľadá prostriedky na to, aby mohlo začať stavať diaľnicu aj v okolí Kysuckého Nového Mesta a Oščadnice a „pripravuje rokovania s opozíciou o uvoľnení dlhovej brzdy tak, aby si štát mohol výhodne požičať peniaze a použiť ich na urýchlenie výstavby ciest“.

Ministerstvo pripomenulo, že začiatkom roka začala výstavbu jedného z najviac potrebných úsekov diaľnice D3, úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec. O štyri roky odľahčí dopravu v meste Čadca a jej okolí. „Po jeho dobudovaní bude scelených spolu 20 kilometrov bezpečnej a rýchlej cesty z Čadce až na hranice s Poľskom,“ uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Spomínali aj na obete nehôd

Utorňajší protest pri Kysuckom Lieskovci bol zároveň aj spomienkou za obete nehôd. Medzi Žilinou a Čadcou sa za posledných takmer osem rokov stalo 807 dopravných nehôd. „Vyhaslo pri nich takmer 50 ľudských životov,“ povedal Matej Fabšík. Vlani na hlavnej ceste cez Kysuce do Česka a Poľska zahynulo pri dopravných nehodách päť ľudí. „V tomto roku evidujeme dve smrteľné dopravné nehody, pri ktorých boli štyri osoby usmrtené,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.