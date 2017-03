Na stole je nový návrh nariadenia o záverečnej v Starom Meste

Nový návrh nariadenia vznikal v dialógu so zúčastnenými stranami a podľa Števčíka sa snaží byť ústretový voči obyvateľom aj podnikateľom. Cieľom bolo, aby nebrzdil rozvoj cestovného ruchu a život v Starom Meste a aby bol v súlade so zákonom. „Nikto nemôže byť stopercentne spokojný, každý má rozdielnu predstavu, ako by to malo fungovať. Na jednom sa však zhodli všetci, nechceme Staré Mesto, ktoré by bolo mŕtve, ale ani dejiskom brutálnych porušovaní verejného poriadku,“ povedal starosta.

Práve verejný poriadok sa podľa neho ukázal z pohľadu všetkých aktérov ako kľúčový. Novinkou preto budú výzvy umiestnené v prevádzkach. Hostí budú upozorňovať na nutnosť dodržiavať po 22.00 hodine nočný pokoj pri vychádzaní na ulicu. Samospráva zároveň plánuje najmä v letných mesiacoch od štvrtka do soboty posilniť hliadky mestskej polície.

V rámci samotných otváracích hodín podľa starostu upustili od rozdelenia na tzv. všeobecnú a osobitnú prevádzkovú dobu, keď sa otváracie hodiny posudzovali individuálne. „Nechali sme sa inšpirovať skúsenosťami z okolitých krajín, predovšetkým z Rakúska, Viedne a rozhodli sme sa pripraviť nariadenie, ktoré bude všeobecné a pre všetkých na území mestskej často rovnaké,“ povedal Števčík s tým, že mestská časť nemôže rozhodovať o prevádzkovom čase ako takom, formou nariadenia môže rozhodnúť len o pravidlách času. Prevádzky a ich otváracie hodiny preto rozdelili podľa charakteru poskytovaných služieb.

Z nového návrhu nariadenia: obchod: od pondelka do nedele od 6:00 do 22:00 hod.

od pondelka do nedele od 6:00 do 22:00 hod. reštaurácia: od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci

od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci kaviareň, cukráreň: od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci

od pondelka do nedele od 7:00 do polnoci nočný bar, diskotéka, klub: od nedele do stredy od 10:00 do 01.00 hod, štvrtok od 10:00 do 02.00 hod, piatok a sobota od 10:00 do 04.00 hod.

od nedele do stredy od 10:00 do 01.00 hod, štvrtok od 10:00 do 02.00 hod, piatok a sobota od 10:00 do 04.00 hod. vináreň, piváreň: od nedele do štvrtka od 7:00 do polnoci, piatok a sobota od 7:00 do 01.00 hod.

od nedele do štvrtka od 7:00 do polnoci, piatok a sobota od 7:00 do 01.00 hod. predaj cez okienko: od 6:00 do polnoci

od 6:00 do polnoci terasy: od pondelka do nedele od 8:00 do 22:00 hod.

od pondelka do nedele od 8:00 do 22:00 hod. * terasy v historickej časti mesta vymedzenej podľa VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území Starého Mesta od pondelka do nedele od 8:00 do polnoci

Právnik Jaroslav Pilát na adresu predchádzajúcich návrhov VZN uviedol, že išli nad rámec kompetencie samosprávy v tom, čo môže nariadením regulovať a obsahovali rôzne nedovolené obmedzenia alebo ukladali niektoré povinnosti, na ktoré nemali právo.

Poslanci budú o návrhoch hlasovať na zastupiteľstve 28. marca. V prípade schválenia, nadobudne VZN účinnosť 15. apríla. Ak poslanci podľa starostu návrh nepodporia, bude pokračovať súčasná situácia. „Verím, že sa podarí toto nariadenie schváliť a ukončiť tak nespravodlivý stav, keď časť podnikateľov má schválené osobitné otváracie hodiny na dobu neurčitú a ostatní túto možnosť nemajú,“ dodal starosta Števčík s tým, že po roku emócií je nutné tento problém riešiť vecne.

Ako možno VZN pripomienkovať: písomne na adresu miestneho úradu na Vajanského nábreží 3

na adresu miestneho úradu na Vajanského nábreží 3 elektronicky na e-mailovú adresu zuzana.ligasova@ staremesto.sk

na e-mailovú adresu zuzana.ligasova@ staremesto.sk osobne na miestnom úrade v kancelárii Zuzany Ligasovej

na miestnom úrade v kancelárii Zuzany Ligasovej verejnosť sa môže vyjadriť do 23. marca

Pôvodný návrh VZN o otváracích hodinách prevádzok a podnikov schválili staromestskí poslanci ešte v septembri 2016, starosta Števčík ho však nepodpísal. Podľa pôvodného návrhu mali byť prevádzky otvorené do 22:00. Tie prevádzky, ktoré by splnili určité technické opatrenia, mali byť otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch mali byť otvorené do 5:00 ráno.