Linka 95 by od mája mohla chodiť na druhú stranu Dunaja

Ak chcú v súčasnosti cestujúci z Petržalky pokračovať v ceste do centra mesta, musia prestúpiť na električku na Farského ulici a novou električkou prejsť cez Starý most dve zastávky na Šafárikovo námestie. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu požiadať primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby schválil predĺženie spoja linky číslo 95. Uviedol to mestský poslanec a zároveň člen rady Oliver Kríž.

Podľa návrhu by každý druhý spoj tejto linky s označením 95X išiel cez Most Apollo na Autobusovú stanicu Mlynské nivy v trase Bosákova, Most Apollo, Košická, Mlynské nivy, Karadžičova, Landererova, Košická, Most Apollo, Einsteinova, Krasovského a Jantárova cesta. Túto linku by však spustili len do skúšobnej prevádzky. Počas troch mesiacov chcú podľa počtu prepravených ľudí zistiť, či ju cestujúci budú využívať. Linka by cez pracovný deň chodila každých osem minút. Kapacity by tak potrebovali zvýšiť o tri autobusy a šiestich vodičov. O linke 95 budú mestskí poslanci rokovať na zastupiteľstve, ktoré bude o dva týždne.

Petíciu za obnovenie pôvodnej trasy petržalskej autobusovej linky číslo 95 až na Šafárikovo námestie dovtedy, kým dokončia trať električky po Janíkov dvor, zbieral Oliver Kríž so svojím hnutím Mladá Bratislava dva mesiace, platných bolo 3 009 podpisov. Vlani v polovici novembra petíciu odovzdali do podateľne bratislavského magistrátu a v kópii aj do podateľne DPB. Aby sa petíciou zaoberali bratislavskí mestskí poslanci, musela mať tisíc podpisov. V dôvodovej správe bratislavský magistrát píše, že obnovenie autobusovej linky číslo 95 na Šafárikovo námestie nie je možné v jej pôvodnej trase aj pre to, že na Šafárikovom námestí už nie je priestor na otáčanie autobusov.