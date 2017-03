Pri obnove Šafka vznikne Landererov park. Bude pripomínať lúku

Už na apríl je naplánovaná výsadba trávnatých plôch tak, aby sa stihli zakoreniť. Konečnú podobu parku, ktorého zeleň bude pripomínať lúku, bude vidieť až na jar budúceho roka. Samospráva sľubuje počas revitalizácie čo najmenšie nepohodlie. Dopravu by práce nemali obmedziť. Chodci sa však na isté komplikácie musia pripraviť.

Mestská časť iniciovala pri otázke revitalizácie tohto územia participatívny proces, do ktorého sa zapojila aj verejnosť. „Zaujímali sme sa o to, čo by tam ľudia z okolia, ale aj občasní a náhodní návštevníci, chceli mať. Odpoveď priniesla zadanie pre medzinárodnú architektonicko-urbanistická súťaž,“ mieni starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Projekt za 300-tisíc eur sa bude napokon realizovať podľa návrhu, ktorý obsadil druhé miesto. Autormi sú architekt Boris Hrbáň a francúzska kancelária földeak & bennaceur conseil conception.



Pomer zelene a pevných plôch. Autor: Vizualizácia f&b cc / b.hrbáň

Architekt a spoluautor projektu Hans-Michael Földeak po roku intenzívnych príprav a spolupráce s celým spektrom odborníkov hovorí, že projekt je pripravený na realizáciu. „Myslím si, že výsledok spĺňa požiadavky, ktoré nám zadali a my ako autori za ním stopercentne stojíme,“ hovorí s tým, že Landererov park je treba vidieť v kontexte územia a ako dôležitú spojnicu medzi nábrežím Dunaja a Starým Mestom.

Ide o územie, ktoré ohraničujú ulice Dobrovičova, Gajova a Alžbetínska. „Veľa pozornosti sme kládli na prepojenie, chodník smerom ku Grösslingovej, charakter Dobrovičovej ako pešej zóny a verejný priestor, kde môžu byť organizované podujatia. Zaujímal nás tiež vstup do areálu zo Štúrovej ulice a ako centrálny element nový pavilón, ktorý bude komunikovať s fontánou. Vznikne tam terasa smerom k Dunaju, ktorá bude novým centrom parku,“ opisuje architekt. Minulosťou bude otočisko autobusov, fontánu Marína zachovajú.



Návrh revitalizácie verejného priestoru Šafárikovo námestia. Autorom je združenie f&b cc / b.hrbáň. Autor: Vizualizácia f&b cc / b.hrbáň

Na území sa radikálne zmení pomer asfaltu a betónu ku zeleni. Podľa architekta je to práve tou najsilnejšou časťou projektu. Pevné plochy kompletne vyberú a nahradí ich zeleň v podobe lúčnej zmesi. „Vznikne tak jeden súvislý priestor s dĺžkou okolo 250 metrov a na druhej strane bude mať aj reliéf. Vzniknú trávnaté ostrovy v lúčnej zmesi,“ opisuje Hans-Michael Földeak. Park bude mať rozlohu približne 2 800 metrov štvorcových.

Architekt upozornil aj na stromy druhu brestovec, ktorým sa v existujúcej aleji darí a preto ich zachovajú. Alej, ktorá bude paralelná s chodníkom, bude osvetľovať množstvo malých svetiel. Nebude ich vidieť, ale stromoradiu dodajú okrem nepriameho osvetlenia aj nenapodobiteľnú atmosféru a zároveň ukážu krásu stromov.

Svetelným centrom má byť aj nový pavilón. Ten bude mať sezónny charakter a bude slúžiť verejnosti od jari do jesene. Architekt vyzdvihol dôležitosť priehľadnosti objektu.

„Nový názov sa mi veľmi páči, lebo vystihuje rozdiel medzi Šafárikovým námestím a tým, čo vytvoríme na mieste po zbúranom paláci. Územie dostane novú identitu a bude to jeden samostatný, jasne viditeľný a definovaný priestor,“ dodáva Földeak.



Riešené územie na historickej snímke. Vpravo Landererov palác.

Väčšie zelené plochy aj viac zadržiavanej dažďovej vody v súlade s plánom adaptácie mesta na zmenu klímy oceňuje aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Podoba parku ako lúky má vysokú ekohodnotu. Ako dodala, územný plán zóny naďalej počíta s Galériou Camera Obskura, venovanou fotografovi Ladislavovi Bielikovi. Momentálne však podľa jej slov nie je témou dňa.

Starosta Števčík ešte spresňuje, že prístup bude bezbariérový, súčasťou bude aj detské ihrisko, toalety či oplotený výbeh pre psov, čo sa osvedčilo v parku na Belopotockého ulici. Mestská časť vyčlenila na obnovu 200-tisíc eur, na 100-tisíc stále hľadá sponzora. Starosta zároveň nechce komentovať revitalizáciu Fajnorovho námestia. Pozemky tam totiž nepatria mestu ani mestskej časti, ale štátnym Verejným prístavom. Staré Mesto však participatívnym spôsobom pripravuje obnovu Jakubovho námestia.