V Malej Fatre zablúdilo v zlom počasí 14 turistov

„Dve osoby v skupine už v čase nahlásenia boli vyčerpané. Na pomoc im na základe zistených GPS súradníc odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra. Turistov, všetkých približne vo veku tridsať rokov, našli na zvážnici vedúcej Sučianskou dolinou,“ informovala HZS. Na skútri a následne terénnym vozidlom záchranári turistov postupne transportovali do Sučian, odkiaľ pokračovali samostatne.

V tom istom čase prijalo Operačné stredisko tiesňového volania žiadosť o pomoc od troch turistiek, ktoré z Malého Kriváňa smerovali do Snilovského sedla po hrebeni a taktiež z dôvodu nepriaznivého počasia zablúdili. Preto sa záchranári, ktorí už boli v teréne, rozdelili a dvaja pokračovali v zostupe do bezpečia so skupinou už nájdených turistov a ďalší sa vrátili hľadať turistky.

„Obe pátracie akcie značne komplikovalo nepriaznivé počasie. O súčinnosť bola požiadaná aj Stála služba Prezídia Policajného zboru SR, ktorá lokalizovala mobilný telefón jednej z turistiek. Ženy horskí záchranári našli v centrálnom žľabe na severnej strane Malého Kriváňa, neboli zranené, avšak boli vyčerpané a uzimené,“ uviedlo operačné stredisko. Záchranári sa následne s približne 50-ročnými turistkami vrátili späť na Malý Kriváň a začali s nimi zostupovať do Sučian.

Do tretice z tej istej lokality požiadala o pomoc skupina piatich českých turistov. Tí smerovali z Chaty pod Suchým na Malý Kriváň, pre zlé počasia zablúdili a podľa oznamovateľa jeden člen zo skupiny bol už vyčerpaný.

„Počas telefonátu sa tiesňové volanie prerušilo a nebolo možné opäť sa spojiť s oznamovateľom. Nereagoval na spätné hovory, aj keď mu telefón zvonil, dokonca ani na zaslané SMS, aby poskytol bližšie informácie o zdravotnom stave člena skupiny a taktiež o ich pohybe. Značne týmto spôsobom správania sťažil rozhodovanie o ďalšom postupe a nasadení určitého počtu záchranárov. Našťastie záchranári, ktorí postupovali s trojicou žien, začuli ich volanie o pomoc,“ informovali záchranári s tým, že skupinu našli bez zranení, avšak značne vyčerpaných, premočených a premrznutých, pretože nemali dostatočný zimný výstroj. Spoločne napokon zišli do Sučian.

„Do záchrannej akcie boli nasadení štyria profesionálni záchranári a piati dobrovoľní záchranári HZS a pátracia akcia bola ukončená o druhej hodine ráno,“ dodala HZS.