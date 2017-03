Útočníka z kauzy Mariatchi posiela súd za mreže

Druhého z útočníkov Jána Ď. posiela sudkyňa Okresného súdu v Nitre za mreže na šesť rokov a šesť mesiacov za ublíženie na zdraví a výtržníctvo.

Obžalovaný Ján Ď., ktorý 1. januára 2014 napadol majiteľa klubu Mariatchi Radovana Richtárika a zlomil mu nohu, sa na mieste odvolal. Rozsudok tak nie je právoplatný. Trest by si mal odsedieť vo väznici s minimálnym stupňom stráženia. Súd sa pri svojom rozhodnutí opieral o výpovede viacerých svedkov, znalecký posudok z oblasti zdravotníctva, ako aj kamerový záznam mestskej polície.

Richtárikovi, ktorý vystupuje v konaní ako poškodený, priznal súd náhradu škody vo výške takmer štyritisíc eur. „Vo vzťahu k môjmu klientovi je kľúčové, že súd považoval výšku škody za preukázanú,“ zhodnotil jeho právny zástupca Róbert Bardač. Náhradu škody na základe podielu zodpovednosti ešte budú žiadať aj od jeho spoluútočníka Františka B., ktorý bol odsúdený vlani v marci.

Opakované problémy nitrianskeho podniku s neonacistami, ktorí sa stretávali v náprotivnom súkromnom bare, prerástli v roku 2013 do brutálnych útokov. Prvý sa odohral 5. ¤ októbra krátko pred polnocou. Skupina výtržníkov napadla zákazníkov a personál Mariatchi. Nechýbali kopance aj do hláv, ležiacich či fackovanie dievčaťa. Surovú bitku zachytila kamera mestskej polície. Videozáznam sa dostal do médií.

Druhý incident, s inými útočníkmi, nasledoval o niekoľko týždňov neskôr 1. januára 2014. Údajní neonacisti vtedy kopali do dverí klubu. Jeho majiteľ sa ich snažil vyfotografovať a skončil s komplikovanou zlomeninou nohy. Zo zranenia sa liečil niekoľko mesiacov.

Obžalovaných bolo celkovo sedem osôb z ublíženia na zdraví a z výtržníctva. Päť v prípade prvého útoku, dvaja v prípade druhého napadnutia. V kauze boli dosiaľ potrestané len dve osoby. Jeden z účastníkov októbrovej bitky, dnes už bývalý profesionálny vojak Tomáš S. sa ešte ako obvinený priznal a uzavrel s prokuratúrou dohodu o vine a treste.Za kopanec do hlavy vyviazol so 400-eurovou pokutou, bol tiež prepustený z armády. Majiteľ baru ju vtedy označil za smiešnu. Druhý trest prišiel až na jar v roku 2016. Týkal sa útočníka Františka B., ktorý päsťami napadol majiteľa krčmy počas silvestrovskej noci. Dostal za to polročnú podmienku s ročným odkladom.

Na verdikt súdu stále čakajú piati obžalovaní z októbrovej bitky. Prvé hlavné pojednávanie už síce prebehlo, no súdny proces skomplikovali problémy so znalcom z odboru oftalmológia. Momentálne sa podľa advokáta Bardača čaká na vypracovanie nového posudku. Pätici hrozí trest až 12 rokov za mrežami.

Pre postup v kauze si vyslúžila kritiku polícia i prokuratúra. O funkciu pre ňu napokon prišiel nitriansky okresný prokurátor, ktorého odvolal generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Pre pochybenia v prípade októbrového útoku boli tiež prijaté disciplinárne opatrenia voči dvojici prokurátoriek.