Pod námestím v Trnave sa skrýva unikátny most

Koláž súčasnej fotografie a dobovej pohľadnice s mostom. Svojím vekom, dĺžkou, mierou zachovania i konštrukciou má byť trnavský barokový most jedinečným v rámci Slovenska.

Trnavskí pamiatkari by chceli most zapísať na zoznam technických pamiatok, v ktorom už figuruje trnavský cukrovar či vodojem. Podľa informácií z trnavskej radnice už na tom začali pracovať, Krajský pamiatkový úrad v Trnave to však zatiaľ nepotvrdil.

Most ponad potok Trnávka bol najskôr zahalený tajomstvom. Až s plánovanou obnovou Námestia SNP začali pribúdať prvé informácie. „Nevedeli sme, ako premostenie pod námestím vyzerá. Nenašli sme v archívnych zdrojoch žiadne dobové informácie o jeho konštrukčnom ani materiálovom riešení," povedal architekt Pavel Ďurko, ktorý je spoluautorom projektu obnovy námestia.

Nebolo známe ani to, kedy most postavili. Architektom sa napokon podarilo nájsť v dokumentácii vodohospodárskeho podniku informáciu, že Trnávku na námestí prekrývali v rokoch 1911 – 1913 železobe­tónovými konštrukciami. Riešenie tohto typu na začiatku 20. storočia nemalo na Slovensku obdobu. Zatiaľ však chýbajú informácie o tom, kto most staval.

„Nie je vylúčené, že išlo o dodnes existujúci podnik Pittel+Brauswetter, ktorý sa v danom čase podpísal pod rekonštrukciu trnavskej mestskej veže a na svojom konte má aj mnohé ďalšie významné stavby ako napríklad Modrý kostolík, Redutu a Manderlák v Bratislave či prvé kryté kúpalisko na Slovensku a Kolonádový most v Piešťanoch,“ informuje trnavská radnica vo svojej tlačovej správe.



Námestie SNP sa má po obnove vrátiť vizuálne do 20. rokov minulého storočia.

Počas prieskumu technického stavu mosta sa objavila ďalšia zvláštnosť. Aj napriek tomu, že na moste chýba hydroizolácia, výstuž železobetónovej konštrukcie nejaví žiadne známky hrdzavenia. Prečo je to tak, sa momentálne skúma.

Námestie SNP má dostať pôvodnú podobu z 20. rokov 20. storočia. „Máme z toho obdobia zachovanú presnú vizualizáciu parčíka, ako ho navrhol architekt Josef Marek pre sochu M. R. Štefánika,“ priblížil Tomašovič. Vynovený priestor bude zároveň v súlade s okolitými budovami, ako je napríklad budova knižnice, ktoré architektonicky aj kompozične spadajú do medzivojnových ča­sov.

Výtvarne v ňom bude naznačený aj barokový most. Na jeden z jeho koncov sa tiež vrátia kópie dvoch sôch, ktoré ho v minulosti zdobili. Pripomínať ho bude aj časť mostného zábradlia. Tok Trnávky bude naznačený fontánou.

Rekonštrukciu parku si vyžiadali statické problémy Pamätníka osloboditeľov so súsoším, ktorý je súčasťou parku. Súsošie sa pomaly nakláňa. Bolo totiž umiestnené čiastočne na premostení Trnávky a čiastočne na jej bývalom brehu, čo spôsobuje jeho nerovnomerné klesanie.

Projekt obnovy má víťaz súťaže, Ateliér DV, odovzdať koncom mája. Jeho súčasťou bude aj vizualizácia archeologického nálezu takzvanej Dolnej brány, ktorá sa nachádza v dotyku námestia. Podľa Tomašoviča pôjde zatiaľ len o prezentáciu na úrovni terénu, prípadne mierneho navýšenia.

Zrekonštruované námestie vizuálne scelí priestor medzi nedávno obnoveným parčíkom pri evanjelickom kostole a pešou zónou. Ide o frekventovanú trasu medzi železničnou stanicou a centrom mesta.