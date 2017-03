Starý most získal dve architektonické ocenenia

Stavbu pre mesto zhotovila spoločnosť EUROVIA SK, a.s.. Okrem Starého mosta získalo v tomto ročníku ocenenie ďalších sedem stavieb a porota rozdala celkom 12 cien.

"Rekonštrukcia Starého mosta bola pre nás veľkým sústom, tak z realizačných, ako aj časových dôvodov. Je preto veľkým vyznamenaním a súčasne moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tomto významnom projekte podieľali a pomohli tak vrátiť Starý most späť Bratislavčanom. Okrem toho sa nám podarilo aj to, že po viac ako 50 rokoch začala do Petržalky opäť premávať električka, čo považujem za obrovský úspech.“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Starý most bol odbornou porotou s medzinárodnou účasťou ocenený za vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných, konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpek­tovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru aj za nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu. Ocenili tiež profesionálne zvládnutie náročných a inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta, mimoriadny rozsah a plochu pre cyklistov, chodcov a oddychové zóny na moste a taktiež jeho celospoločenský prínos pre ďalší rozvoj mesta.

Nosný systém mestskej hromadnej dopravy do Petržalky sa začal budovať v novembri 2013. Ide o jeden zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňal aj rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie trate do Petržalky. Vďaka tomu je najväčšia mestská časť slovenskej metropoly zapojená do siete mestských električkových tratí a historický most slúži pre verejnú dopravu, cyklistom a chodcom a stal sa novou promenádou v Bratislave. Na prestavbu Starého mosta získalo mesto nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Celkové investičné náklady predstavovali 76,8 milióna eur. Práce na najväčšom dopravnom systéme – Nosnom systéme MHD do Petržalky, boli oficiálne ukončené v decembri 2015. Následne 19. mája 2016 bol najskôr nový Starý most otvorený pre peších a cyklistov, kým bola začiatkom júla 2016 oficiálne sprevádzkovaná električková trať cez most do Petržalky.