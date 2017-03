Ftáčnik potvrdil kandidatúru na post bratislavského župana

Ftáčnik bude o kreslo župana uchádzať ako nezávislý kandidát. „Už 12 rokov nie som členom žiadnej politickej strany, aj keď svojím presvedčením som sociálny demokrat,“ uviedol. Preto pre svoju kandidatúru bude zbierať podpisy od obyvateľov kraja.

Dnešná doba podľa jeho slov si akoby žiadala nové a agresívne tváre, ktoré vedia prekričať ostatných. „Ja nie som novou tvárou, poznáte ma a viete, že hlučný a agresívny nikdy nebudem. Ale ponúkam svoje skúsenosti: osem rokov som bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, osem rokov som sa pri riadení mesta Bratislavy a mestskej časti Petržalka snažil zlepšovať život ľudí,“ povedal Ftáčnik. Súčasný župan Pavol Frešo podľa jeho slov svoje možnosti pri riadení kraja vyčerpal.

Vo svojom programe sa chce zamerať na to, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala spolu s prímestskými okresmi. „K tomu pripravím návrh na zriadenie tzv. Veľkej Bratislavy ako metropolitného regiónu,“ uviedol. Zamerať sa chce na integrovanú dopravu, ktorá by sa mala stať skutočnou alternatívou k individuálnej doprave, aj na stav cestnej siete. Dôraz by sa mal podľa jeho slov klásť na školstvo, nájomné bývanie, územné plánovanie v kraji či problémy zdravotne postihnutých, ako aj sociálne odkázaných seniorov.

„K tvorbe svojho volebného programu prizývam starostov, starostky a primátorov, prizývam občianske združenia a neziskové organizácie, odborníkov, prizývam každého, kto chce prispieť k tomu, ako sa bude kraj vyvíjať najbližších päť rokov,“ dodal.