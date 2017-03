V obci Polomka neďaleko Brezna zaregistrovali nové ohnisko žltačky

Ide o novovzniknuté ohnisko nákazy, pričom v epidemiologickom vyšetrovaní sa pokračuje. Epidemiológovia tiež konštatujú, že v 12. kalendárnom týždni stúpol v Banskobystrickom kraji výskyt ochorení na akútne respiračné ochorenia (ARO) oproti predchádzajúcemu týždňu o 2,4 percenta a výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) takmer o 10 percent.V prípade ARO evidujú epidemiológovia v tomto kraji 4262 chorých, čo je chorobnosť 1 371 na 100-tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 292 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 94 na 100-tisíc obyvateľov. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, kde evidujú 631 prípadov, v okrese Zvolen je to takmer 496 prípadov, okres Revúca hlási 476 prípadov, a Rimavská Sobota 394 prípadov. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli pacientov v okresoch Lučenec, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a žiakov základných škôl. V 12. kalendárnom týždni je z dôvodu vysokej chorobnosti zavretá v okrese Banská Bystrica ZŠ s MŠ Hiadeľ a to od dnešného dňa až do 29. marca.

„Počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení predstavuje 3,1 percento, pričom najviac (8,4 percenta) sa ich vyskytlo medzi seniormi. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (72 prípadov), zápalmi stredného ucha (30) a v 30 prípadoch zápalmi pľúc,“ doplnila informácie pre agentúru SITA hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica Mária Tolnayová.