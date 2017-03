Z Ružinova odstraňujú šesť bilbordov

„Sú umiestnené nevhodne, pri zeleni, na tráve,“ povedal na brífingu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že mesto ich odstraňuje v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy. „Našli sme majiteľov, dohodli sme sa na odstránení, je to na ich náklady,“ dodal primátor s tým, že okrem týchto reklám zmizne v blízkom čase z mesta ďalších tridsať bilbordov. Podľa neho, nasledovať budú ulice Tomášikova, Drieňova, Gagarinova, bez bilbordov by mala byť aj Molecova ulica v Karlovej Vsi, kde chce mesto budovať park. Ako Nesrovnal spomenul, reklamy chcú odstrániť aj z Patrónky, zo staromestskej Brnianskej ulice i z Račianskej v Novom Meste.

V Bratislave je približne 9 800 bilbordov. Na pozemkoch hlavného mesta sa nachádza štyritisíc bilbordov, z nich 2 800 je v priamej správe mesta, zvyšné sú na pozemkoch mestských častí. Bilbordy, ktoré nie sú na pozemkoch mesta, sú na súkromných pozemkoch. Aby ich podľa primátora mohli odstrániť, pomohla by len zmena zákona. „Predstavujem si ju tak, že obce na Slovensku by dostali kompetenciu regulovať reklamu na svojom území. Povedať, kde reklama byť môže, nemôže a kde by ju mali obmedziť,“ vysvetlil. Z 2 800 bilbordov, ktoré sú v správe mesta, je bez povolenia 1 031, ostatné povolenia majú. Ako primátor novinárov informoval v piatok, mesto nevydáva povolenie na nové reklamy. „Každý, kto tvrdí opak, nehovorí pravdu,“ vyhlásil.

Mesto podalo na stavebné úrady príslušných mestských častí 450 žiadostí o vypratanie bilbordov, ktoré sú na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy nelegálne, bez označenia vlastníka a bez platnej nájomnej zmluvy. Stavebné úrady totiž definitívne rozhodujú o ich odstránení a hlavné mesto nemôže svojvoľne odstraňovať akékoľvek reklamné zariadenie. Spolupráca so stavebnými úradmi je podľa primátora rôzna, napríklad z Ružinova podľa neho neprišla ani jedna odpoveď.