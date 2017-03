Takto by mohlo vyzerať nové petržalské Lido. Pozrite si vizualizácie

(Kliknutím na obrázok zväčši, Priestor pre vodné športy, lodenicu, malý prístav.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido



(Kliknutím na obrázok zväčši, Vizualizácia verejnej pláže na pravom brehu Dunaja.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido

Prvým verejným priestorom, ktorý iniciatívy priblížili, je práve nábrežný park. Ide o lokalitu na pravom brehu Dunaja medzi Starým a Prístavným mostom. Kedysi tam existovalo obľúbené kúpalisko Lido. O obnove priestoru sa diskutuje už dlho. Vlani vznikla petícia za obnovenie pláže a zotrvaní v lokalite pôsobiacich vodákov. Napokon sa dostala aj na rokovanie metského zastupiteľstva a na základe štúdie vznikol konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia.

Pláž, promenáda a park

Medzi Starým a Prístavným mostom by mala vzniknúť verejná pláž, promenáda a park. Podľa odborníkov z oboch iniciatív by mala budúca verejná pláž vzniknúť na mieste bývalého Lida. Rozprestierala by sa medzi lodenicami a mostom Apollo.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Pohľad na revitalizované nábrežie.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido

Park, ktorý by slúžil na šport a voľnočasové aktivity by mal vzniknúť pri Starom moste. „Jeho základným konceptom bude neformálnosť a organickosť – park má čo najviac odrážať súčasný organický stav, no priestor je treba presvetliť, vytvoriť chodníky a sprístupniť ho verejnosti,“ uvádzajú iniciatívy na svojej webovej stránke.

Súvislá nábrežná promenáda pre chodcov a cyklistov by podľa autorov mohla ústiť do turistického chodníka v území Sovieho lesa. Ďalšia promenáda pôjde po hrádzi.

„Štúdia navrhuje zachovať na území lodenice vodáckych klubov. Okrem toho navrhuje vytvoriť malý turistický prístav pre niekoľko rekreačných člnov,“ uvádza sa v predstavenom zámere.

Štúdia tiež navrhuje oživiť Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej trase.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Vizualizácia mestskej pláže.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido



(Kliknutím na obrázok zväčši, Lodenice vodáckych klubov.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido



(Kliknutím na obrázok zväčši, Prístav pre malé plavidlá.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Iniciatíva Nové Lido