Rozin bratislavské vinice za euro nezískal, vyhlásia súťaž

S pozmeňovacím návrhom prišiel starosta bratislavskej Petržalky a zároveň mestský poslanec Vladimír Bajan. Zastupiteľstvo uznesením žiada primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby súťaž vyhlásil do 30. júna tohto roka. Výber nájomcu odsúhlasia mestskí poslanci.

Účelom súťaže je trvalé využívanie predmetu nájmu s rozlohou vyše 9-tisíc metrov štvorcových ako vinice, vinohradníckej plochy alebo vinohradu. Doba nájmu pozemkov bude na dobu určitú, na dvadsať rokov. Víťaz súťaže sa tiež zaviaže, že okrem nájomného odovzdá mestu desať percent z úrody vo forme certifikovaného vína, ktoré magistrát používa na reprezentačné účely. Toto víno bude mať značku mestské a označia ho etiketami s logom mesta. Náklady na výrobu etikiet bude platiť nájomca.

Ako pred hlasovaním spomenul Nesrovnal, nápad prenajať vinice sa mu pozdáva, pretože ich vidieť z mesta a sú veľmi cenné. Nápad, že sa o ne bude niekto starať podporuje a preto bude súhlasiť s akoukoľvek alternatívou, akú poslanci zvolia. „Ako to bude, je vo vašich rukách,“ pripomenul poslancom.

Podľa starostu Bajana je dôležité, aby mesto vybralo niekoho, kto má skúsenosti. Súhlasil s ním aj poslanec Oliver Kríž, ktorý presadzuje, aby sa o vinice uchádzalo viac subjektov. Poslanec Peter Hanulík tiež tvrdí, že tieto pozemky by mal spravovať niekto, kto má dobrú povesť. Ako v diskusii spomenul poslanec Slavomír Drozd, s novým nájomcom by bolo dobré dohodnúť aj spoluprácu s verejnosťou, ktorá by chcela s prácami na vinohradoch pomôcť a niečo sa naučiť.

Nápad s verejnou súťažou sa nepozdával poslankyni Lucii Štasselovej, ktorá hlasovala proti Bajanovmu návrhu. Poslankyňa chcela, aby na týchto pozemkoch bola Mestská komunitná vinica. Štasselová žiadala, aby do tejto činnosti zapojili aj odbornú verejnosť, ktorá pôsobí v oblasti komunitných záhrad. Podľa nej by tu zabezpečili nové prírodné miesto pre ľudí. Od primátora chcela, aby zabezpečil vypracovanie zámeru Mestskej komunitnej vinice vrátane návrhov a podmienok jej fungovania.