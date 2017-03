Poslanci opäť žiadajú zastaviť výstavbu nájomných bytov v Dúbravke

S výstavbou bytov začalo mesto minulý týždeň aj napriek tomu, že túto výstavu vo februári bratislavskí mestskí poslanci definitívne zastavili. Spor medzi mestskou časťou Bratislava – Dúbravka a bratislavským magistrátom tak pokračuje. Bratislavská mestská časť Dúbravka zároveň pre pozastavenie výstavby podala návrh na Okresný súd Bratislava IV.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič po hlasovaní poslancov spomenul, že súd by mal pozastaviť výstavu a potom vyriešiť ďalší postup. Mestská časť podľa neho nevie, ako majú postupovať, či ma väčšie práva magistrát, alebo Dúbravka. Zastupiteľstvo tiež žiada, aby primátor najneskôr do 15. apríla zorganizoval verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Bratislava – Dúbravka k téme výstavby náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži a aby sa na tomto stretnutí aj zúčastnil.

Primátor hlasovanie berie na vedomie

Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom stanovisku uvádza, že primátor hlasovanie poslancov berie na vedomie. „Pri svojom rozhodovaní bude postupovať tak, aby konal v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy,“ pripomína s tým, že projekt v Dúbravke má všetky potrebné rozhodnutia vrátane súhlasu mestskej časti.

Stavbu bytov v lokalite Pri Kríži zastupuje mestská organizácia Generálny Investor Bratislavy. Organizácia tvrdí, že výstavba je v súlade s právoplatným stavebným povolením, ktoré vydala mestská časť Bratislava – Dúbravka. „Stavebné povolenie je proces. A keď stavebník splní všetky veci a dodá všetko, čo má, musím to podpísať. Keby som to nepodpísal, konám protiprávne,“ reagoval starosta Dúbravky.

Náhradné byty

Bratislavské mestské zastupiteľstvo vo februári na svojom zasadnutí potvrdilo uznesenie z januára tohto roka, ktorým zverili pozemky pod budúcimi bytmi mestskej časti Dúbravka. Toto uznesenie však primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal nepodpísal a stále tvrdí, že v Dúbravke Pri Kríži byty budú. „Mesto stavať môže, ale nemusí. A keď verejný záujem je, aby nestavali, tak sa stavať nebude,“ povedal novinárom po dnešnom hlasovaní mestský poslanec za Dúbravku Juraj Káčer.

Projekt na vybudovanie nových náhradných nájomných bytov podporuje aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Aktivita časti obecných poslancov proti projektu s právoplatne vydaným stavebným povolením podľa ministerstva nemá logiku. „Ak by ju Bratislava akceptovala, znovu by oddialila začatie riešenia problematiky náhradných nájomných bytov a zvýšila náklady hlavného mesta,“ konštatuje ministerstvo.

Náhradné byty by mala do 295 dní od prevzatia staveniska postaviť spoločnosť Metrostav Slovakia. Podľa zmluvy je celková cena výstavby 4 739 794 eur s DPH. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona prijatého Národnou radou SR v roku 2011 zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v zoznamoch. Ľudia napriek tomu podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí. Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017, až dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným dopláca reštituentom mesto. V rozpočte na to vyčlenilo tri milióny eur.