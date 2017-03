Rača odmieta plán letiska vybudovať dráhu paralelnú na mestskú časť

Ako ďalej uvádza Rača v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa mestskej časti Bratislava – Rača Eva Miklánková, letisko navrhuje vybudovať okrem existujúcej dráhy smerom na Raču ešte jednu paralelnú, to znamená, že všetky lety, ktoré odlietajú a prilietajú na medzinárodné bratislavské letisko, by využívali dráhu smerujúcu na Raču. “Račania si už aj v súčasnosti užívajú s lietadlami nad ich hlavami dosť na to, aby sa počet preletov zvýšil na dvojnásobok. Predložený zámer by mal negatívny dopad na životné prostredie a kvalitu života našich obyvateľov,“ uviedol v stanovisku starosta Rače Peter Pilinský.

Podľa neho tiež predložený návrh umiestnenia novej vzletovej a pristávacej dráhy paralelnej s existujúcou 13–31 v osovej vzdialenosti štyristo metrov ani nie je v súlade s územným plánom hlavného mesta, ani s územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). “V oboch územných plánoch je možnosť vybudovania novej dráhy spomínaná len ako územná rezerva. O to viac nás prekvapuje, že tento zámer už podporilo ministerstvo dopravy a výstavby,“ uviedol ďalej Pilinský s tým, že v tejto otázke plánuje hľadať podporu mestských aj krajských poslancov a tiež u kandidátov na nového predsedu BSK.

Bratislavské Letisko Milana Rastislava Štefánika je najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku. Nachádza sa asi dvadsať minút od centra mesta neďaleko obce Ivanka pri Dunaji. Prevádzkuje pravidelné a nepravidelné vnútroštátne i medzinárodné letecké spojenia klasickými aj nízkonákladovými spoločnosťami.