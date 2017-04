Detské mestečko chcú vyhlásiť za pamiatku

Ten vraví, že súčasný stav mestečka je dnes neutešený, viaceré budovy sú posprejované vandalmi a chátrajú. Práve vyhlásenie mestečka za pamiatku by mu mohlo prinavrátiť niekdajší lesk. Návrhom sa už zaoberajú pamiatkari. Štát, ktorý je vlastníkom mestečka, sa však opakovane pokúša predať časť 12-hektárového areálu ako prebytočný majetok.

Branislav Ladický v detskom mestečku vyrastal. Detstvo prežil v rodinnej bunke, v ktorej ho spolu s ďalšími deťmi vychovávali manželia Lissníkovci. „Do mestečka som prišiel v júli 1990. Dovtedy som bol v dojčenskom ústave v Púchove,“ vraví Branislav. Podľa neho sa na tento dátum nedá zabudnúť, pretože práve vtedy za začal jeho nový život. Manželov, ktorí ho vychovávali, volal otecko a mamička. „Pripravili ma do života tak, ako by mal každý rodič pripraviť svoje dieťa, aby sa vedelo adekvátne začleniť do spoločnosti,“ vraví Branislav, ktorý vyštudoval vysokú školu a dnes pôsobí ako učiteľ telocviku.

Veľmi ťažko niesol najmä transformáciu mestečka z roku 2005. Vtedy ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zmenilo pôvodný, takmer 40 rokov fungujúci systém, založený na vytváraní rodín. Profesionálnych rodičov v nich nahradili vychovávatelia. „Zrazu sme nemali otca a mamu, ale do jednej bunky chodili striedavo viacerí vychovávatelia,“ spomína Ladický. Dôvod, prečo chce, aby sa mestečko stalo kultúrnou pamiatkou, je, aby zostalo zachované. „Návrh som podal preto, že hrozí predaj Detského mestečka. Ide o to, aby sa zachránilo a aby to bol aj naďalej detský domov. Areál má vyše dvanásť hektárov a ja som dával podnet, aby sa stal národnou kultúrnou pamiatkou celý areál. Detské mestečko sa skladá z troch celkov, základnej školy, materskej školy a domčekov, plus kultúrna sála, vedenie, jedáleň, telocvičňa, bazén. Spolu je to viac ako 32 budov,“ vraví Ladický.

Architekt Detského mestečka Peter Brtko návrh podporuje. „Môj vzťah k vyhláseniu je absolútne kladný a vrele ho odporúčam,“ povedal Brtko. Vraví, že pre neho je mestečko celoživotnou srdcovou záležitosťou. „Detské mestečko v stave, v akom som ho projektoval, fungovalo bezchybne viac ako štyridsať rokov a vychovalo desiatky vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí zapadli do normálneho života,“ vraví architekt. Trápia ho pokusy o odpredaj časti areálu. „Mne ako autorovi zabíjajú dieťa, čo vám mám k tomu povedať?“ Myslí si, že práve vyhlásenie mestečka za pamiatku je cestou, ako mestečko zachrániť. „Zápis do ústredného zoznamu národných kultúrnych pamiatok môže podať jednotlivec, osobnosť, kolektív alebo inštitúcia. V momente ako je podaný návrh a začína sa spracúvať, užívateľ alebo majiteľ nesmie rozpredávať majetok,“ vysvetlil Brtko.

Návrhom sa momentálne zaoberajú pamiatkari nielen v Trenčíne, ale aj v hlavnom meste. „Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne obdržal vo veci areálu Detského mestečka v Zlatovciach podnet na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku. Podnetom sa v súčasnosti v zmysle pamiatkového zákona zaoberá náš nadriadený orgán Pamiatkový úrad Slovenska, ktorý už vykonal obhliadku predmetného areálu,“ potvrdila Lucia Pastierová z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Obhliadku úrad vykonal 16. marca tohto roku. Rozhodnutie, či sa areál stane pamiatkou, ešte nepadlo.

Detské mestečko začalo fungovať v roku 1974. Projekt bol celosvetovým unikátom. O 12 až 14 detí sa staral manželský pár, ktorý mohol mať aj vlastné deti. Rodiny bývali v jednom zo 16 domčekov. Súrodencov netrhali, ale umiestňovali do jednej bunky. V areáli mestečka nechýbala, škola škôlka, zdravotné stredisko, bazén. V roku 2005 prešlo Detské mestečko transformáciou a odvtedy deti vychovávajú vychovávatelia. „Systém výchovy a starostlivosti o opustené deti spočíval vo vytvorení rodín, ktoré tvorili manželské dvojice so svojimi vlastnými deťmi spolu s ďalšími deťmi, odkázanými na detský domov rodinného typu vo veku až do 18 rokov. Bol tam vzor muža, v role otca, vzor ženy – matky,“ dodal Ladický.