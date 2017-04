V Spišskej Novej Vsi vybuchla propán-butánová bomba

Dôvod výbuchu bol podľa zisťovateľa príčin požiaru z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Spišskej Novej Vsi Tomáša Pavlíka únik propán-butánu. Majiteľ stihol požiar uhasiť sám, hasiči ho po príchode z kancelárie vytiahli.

„Išlo o výbuch propán-butánovej bomby, fľaše, ktorá bola napojená na plynový ohrievač. Užívateľ kancelárie, ktorý prišiel do kancelárie, zapol ohrievač. Zrejme už musel unikať plyn z propán-butánovej fľaše, pretože len čo zapol ohrievač, cievky na ohrievači sa rozžeravili a potom to strelilo. Odhodilo ho to, popálilo mu to ruky a časť tváre, odviezla ho rýchla zdravotná pomoc,“ opísal udalosti Pavlík.

Výbuch v kancelárii s rozmermi 2 krát 5 metrov poškodil jednu zo stien, časť priečky sa podľa Pavlíka zrútila. Podľa jeho slov by mohlo ísť predbežne o škodu do dvetisíc eur.