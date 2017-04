Knižné domčeky testujú Popradčanov

Knižné domčeky v Poprade sú spoločným projektom mesta Poprad, občianskeho združenia SocialUP a popradského kníhkupectva Christiania. Snahou je priblížiť knihy k ľuďom a primať ich k návratu k čítaniu, keďže najmä mladšia generácia skôr uprednostňuje čítanie kníh cez digitálne čítačky alebo na internete. „V rôznych častiach mesta vyrástlo desať knižných domčekov. Prvý na Námestí sv. Egídia pri fontáne, druhý pri detskom ihrisku na sídlisku v Matejovciach. K nim pribúdajú postupne ďalšie a inštalované sú po celom meste v jeho jednotlivých častiach,“ prezradil Marián Galajda, hovorca mesta Poprad.

Knižné domčeky vyrábali pracovníci odboru servisných činnosti Mestského úradu v Poprade a vyzdobili a vymaľovali ich deti z popradských základných škôl. V každom domčeku je 15 až 20 kníh, ktoré si ktokoľvek môže požičať. „Ľudia si knihu môžu požičať, prečítať ju a potom by ju mali vrátiť. Nemusia do toho istého domčeka, ale do ktoréhokoľvek v meste. Pokyny, ako majú s knihami nakladať, sú na každom z knižných domčekov. Požičiavanie je anonymné, ľudia požičanie knihy nemusia nikde zapisovať. Tiež môžu, pokiaľ majú doma nejaké prebytočné knihy, priniesť ich do hociktorého z domčekov, aby nimi urobili radosť iným,“ zdôraznil Galajda.

Popradčanom sa myšlienka nezvyčajných domčekov páči, sú však aj trochu skeptickí. „Myšlienka je to určite pekná, ale som zvedavá, či knihy postupne nezmiznú. Ja sama sa určite pôjdem pozrieť, aké v domčekoch sú, no zvyčajne si knihy požičiavam v knižnici,“ poznamenala Veronika Šipulová z popradskej mestskej časti Matejovce. Popradčanka Simona Pristašová tiež myšlienku chváli a považuje ju aj za akýsi test národa. „Sama som zvedavá, či sa tu ujme. Ľudia v dnešnej dobe už využívajú na čítanie skôr modernejšie technológie,“ povedala.