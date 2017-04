Do múzea v Martine sa vrátila príroda

V martinskom Múzeu Andreja Kmeťa ich spoznáte v plnej kráse a celkom zblízka. Expozícia Príroda Turca je znovu otvorená, po siedmich rokoch pauzy, keď výstavné priestory obnovili a expozície zmodernizovali.

Návštevník cez vitríny spoznáva prostredie jednotlivých biotopov. To, čo v nich rastie a žije. V lístí bukového lesa stojí diviak, statný kus, ktorý je už dlhšie súčasťou zbierok Múzea Andreja Kmeťa. „Má niekoľko desiatok rokov, preparát je vo veľmi dobrom stave a tento diviak bol svojho času najväčší diviak ulovený v Turci, vážil vyše 200 kilogramov,“ vraví zoológ múzea Boris Astaloš. Z vitrín môžu exponáty aj zaznieť, stačí zaklopkať na body pri názvoch jednotlivých zvierat.

Desiatky hodín náročnej a dôslednej práce sú za vzhľadom každej vitríny. Botanici a výtvarníci museli spracovať steblá tráv, bylín, rastlín, aby vyzerali autenticky. Napríklad v dioráme s lúkou a so srnami je ich približne stotisíc. Bolo ich treba nazbierať, vysušiť tak, aby sa nepoškodili, uchovať, nafarbiť a takto „oživené“ znovu nasadiť. „Všetky rastliny, ktoré sú v diorámach, sú originálne. Sú to rôzne biotopy, rastliny, ktoré kvitnú v rôznom čase, takže počas roka ich bolo treba zbierať. Materiál sme museli spracovať tak, aby bol čo najvernejší,“ hovorí botanik Stanislav Očka.

Expozícia je doplnená množstvom interaktívnych prvkov, čo teší najmä deti. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Múzeum Andreja Kmeťa bolo zatvorené sedem rokov, no za ten čas sa jeho zbierky rozrastali a nové exponáty sa stali súčasťou už novej expozície. „V rámci neživej prírody sú to nálezy z jaskýň, čiže kostry jaskynných medveďov, čo sú v podstate najlepšie, najkrajšie nálezy v rámci Európy,“ povedal vedúci múzea Andrej Bendík.

Okrem prírodovednej časti tvorí expozíciu aj Kmetianum, kde sú vzácne historické zbierkové predmety. „Prezentuje osobu Andreja Kmeťa ako zakladateľa Slovenského národného múzea, respektíve ďalšie osoby, ktoré sa zaslúžili o založenie muzeálnej slovenskej spoločnosti a samotného múzea,“ dopĺňa Bendík.

Storočná budova prvej budovy Slovenského národného múzea prešla komplexnou rekonštrukciou. Prírodovedná expozícia bola zavretá od roku 2010. Pred obnovou bolo potrebné z budovy do depozitu previezť 35 nákladných áut a v nich takmer 180-tisíc zbierkových predmetov živej a neživej prírody, od krehkých motýľov až po veľké zvieratá. Príprava nových expozícií trvala zhruba dva roky a sumou 500-tisíc eur ju podporilo ministerstvo kultúry. „Myslím si, že to bude mimoriadne atraktívne, je to robené moderným spôsobom a som rád, že sme to ako ministerstvo kultúry pomohli zafinancovať,“ povedal pri včerajšom slávnostnom otvorení múzea minister kultúry Marek Maďarič. Stále expozície sú pre verejnosť v Múzeu Andreja Kmeťa otvorené každý deň, s výnimkou pondelka.