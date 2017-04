Zákaz hazardu v Bratislave skončí na súde

Firma Eset by chcela vybudovať výskumné centrum v areáli bývalej vojenskej nemocnice na Patrónke.

Bude to súboj právnikov a vyhrá ten, kto dokáže presvedčiť súdy. Mestskému zastupiteľstvu v Bratislave sa podarilo minulý týždeň schváliť plošný zákaz hazardu.

05.04.2017 12:29

Vojenskí policajti by mali ísť pomáhať do Stredomoria do operácie EUNAVFOR MED Sophia, ktorej hlavným cieľom je rozloženie prevádzačských sietí.