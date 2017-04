Vláda: Univerzitná nemocnica sa rozdelí na Ružinov a Rázsochy

Pätica nemocníc by sa preto opäť mala rozdeliť. Po novom by UNB mali tvoriť len dve zariadenia – ružinovská a novo postavená nemocnica na Rázsochách.

Ostatné bratislavské nemocnice by mali byť jej partnermi, ktorí budú dopĺňať praktickú výučbu na vybraných pracoviskách.

Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach by sa mala pretransformovať na neziskovú organizáciu so sociálno-zdravotnými lôžkami. Staré mesto a Petržalka by sa mali zmeniť na samostatné príspevkové organizácie.

Kramáre utlmia

Všeobecná nemocnica Staré mesto na Mickiewiczovej ulici prejde podľa predstáv ministerstva postupnou transformáciou na Špecializované centrum pre liečbu nervových a duševných chorôb a geriatrického pacienta. Lôžka v tejto nemocnici budú predovšetkým neurologické, psychiatrické, internistické, geriatrické, prípadne paliatívne.

Petržalská nemocnica by si mala ponechať súčasný rozsah starostlivosti. Starostlivosť z Kramárov a čiastočne aj z Ružinova sa presunie na Rázsochy. Kramáre by podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera postupne mali utlmiť činnosť.

Budovy by sa mali predať, pričom časť by mali pričleniť k detskej fakultnej nemocnici, ktorá chce dobudovať hotelovú časť pre ubytovanie rodičov.

Počet lôžok v Bratislave by mal podľa návrhu koncepcie vzrásť. V súčasnosti majú všetky zariadenia UN­B spolu 2 284 postelí, po novom by to malo byť 2 357, čiže o 73 viac. Vý­raznejšie by mal klesnúť počet lôžok interného lekárstva, infekčnej a geo-medicíny, úplne sa zruší súčasných 11 lôžok pracovného lekárstva. Na­opak, viac by malo byť lôžok dlhodobej starostlivosti – nárast až o 117 postelí, ale aj neurochirurgie, či denného stacionára.