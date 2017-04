Prešov bude mať v centre svoj bronzový model

Prešov rozšíri zoznam svojich atrakcií v rámci 770. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré si pripomína v tomto roku. Bronzový model historického centra bude výsledkom programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko s poľským mestom Krosno. Podľa informácií tlačového referenta Mestského úradu v Prešove Milana Grejtáka bude stáť celý projekt 115-tisíc eur, z uvedeného programu na to získali dotáciu 92-tisíc eur. „Pôjde o výnimočné dielo. Bude to trojrozmerný model historického centra z bronzu a porfýru, ktorý bude umiestnený na Hlavnej ulici. Jeho odhalenie je naplánované na jeseň tohto roku,“ prezradil Grejták.

Ako presne bude model vyzerať, je ešte zahalené tajomstvom. Grejták hovorí, že to bude témou spoločných workshopov slovenských a poľských dizajnérov a umelcov, ktoré sa budú konať v Krosne a tiež v Prešove. Na týchto stretnutiach sa budú posudzovať a vyhodnocovať jednotlivé námety a dohodne sa konkrétne umelecké zadanie. A tiež to, kto dielo vytvorí. "Je to ďalšia z našich aktivít, ktorej cieľom je oživiť a turisticky zatraktívniť centrum Prešova.

Pripravovaný model prešovského centra však bude zaujímavý nielen pre turistov, ale aj pre nás Prešovčanov," povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Model z bronzu a porfýru zvýrazní najzaujímavejšie prešovské dominanty, pričom jeho súčasťou bude aj popisujúca legenda. Zámerom poľských partnerov projektu je tiež vytvorenie zvláštnych 3D okuliarov, cez ktoré návštevníci uvidia historickú podobu dominánt poľského Krosna.

Bronzový model Prešova nebude na Slovensku prvý. Od novembra 2014 zdobí podobný aj Trnavu. V mierke 1 : 750 sú v ňom zobrazené historické aj súčasné objekty obohnané stredovekými hradbami. Pred radnicou na Hlavnej ulici stojí na podstavci, do ktorého mesto zakomponovalo aj odkaz pre budúce generácie.