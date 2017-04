Vo Svederníku vystúpite na Hložníkovej zastávke

„Nádhera. Hneď má človek lepšiu náladu, je radosť tu čakať,“ hovorí Miroslav z obce Dlhé Pole. Stretli sme ho na zastávke pred maľbou, ktorej predlohou bol obraz Vincenta Hložníka. „Pierot s kohútom – to je dielo, ktoré vzniklo v roku 1947 práve tu vo Svederníku. Vo dvore s kohútom, ktorý je hneď za zastávkou. Domáce zvieratá boli veľmi silným inšpiračným námetom pre Vincenta Hložníka,“ približuje Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline.

Podľa originálov, ktoré získala galéria od výtvarníkovej manželky, maľovali obrazy pre svedernícke zastávky študenti Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Bola to pre nich výzva. „Nie je to úplne kópia, je to aj tak trochu ich autentický prejav,“ hovorí pedagóg školy Andrej Mazúr.

Zastávky boli výzvou aj pre samotnú obec. „Zámerom bolo zatraktívniť tento priestor pre cestujúcich, pre človeka, ktorý prechádza cez obec, a tiež netradičnou formou priblížiť našu históriu a tvorbu významných rodákov,“ povedal starosta Svederníka Roman Lisický.

Dve zastávky, dve malé galérie s umením, obe sú pri ceste druhej triedy medzi Žilinou a Bytčou. Obrázky podľa diel Vincenta Hložníka sú na zastávke pred jeho rodným domom. Ľudia odtiaľ cestujú do obcí na trase do Bytče. Na opačnej strane, v smere do Žiliny, je zastávka s motívmi diel Hložníkovho mladšieho brata Ferdinanda. Aj Hložníkovci odtiaľ kedysi cestovali do škôl do Žiliny. Zo zastávky vidieť do Marčeka, časti Svederníka. Študenti pre túto zastávku namaľovali kompozíciu s názvom Modrý mesiac, ktorej súčasťou je kôň. „Ferdinand veľmi rád maľoval kone, maľoval aj svoje okolie, kde žil – Svederník a Marček,“ pripomenul riaditeľ galérie Milan Mazúr.

„Veľmi sme sa s bratmi mali radi, boli to dobrí ľudia,“ spomína najmladšia sestra maliarov, dnes 84-ročná Valéria Adamčíková-Hložníková. Na známych rodákov nezabúdajú ani obyvatelia obce. Milan Jašík mal sedem rokov, keď sa s Vincentom Hložníkom stretol po prvý raz. „Pamätám si na majstra, bol to veľmi srdečný človek, zaujímal sa o ľudí, s každým si podal ruku, stisk mal silný, srdečný,“ hovorí.

Azda diela študentov zostanú aj naďalej pekné a hlavne nepoškodené. „Sem-tam sa nám stane, že tam nájdeme nejaký prilepený odkaz o tom, že niekto niečo predáva. Možno niekto vníma autobusové zastávky ako stredisko reklamy a reklama predáva, ale tieto naše zastávky vychovávajú,“ mieni Mazúr.

Vincent Hložník sa narodil vo Svederníku v roku 1919, Ferdinand o dva roky neskôr. „Patrili medzi zakladateľov slovenského výtvarného umenia. Vincent Hložník bol pedagóg, zakladateľ grafickej školy na Vysokej škole výtvarných umení, vychoval plejádu vynikajúcich grafikov, maliarov,“ hovorí o výtvarníkoch Milan Mazúr.

Starší Vincent zomrel v roku 1997, jeho brat Ferdinand v roku 2006. Manželka Vincenta Hložníka darovala Považskej galérii umenia približne 800 manželových diel. V Považskej galérii umenia v Žiline si možno pozrieť kresbu a grafiku v stálej expozícii Vincenta Hložníka.