Cyklotrase na Kysuciach pribudnú nové kilometre

Cyklotrasa medzi Krásnom nad Kysucou a Bystrickou dolinou vedie mimo rušných hlavných ciest. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Súčasná Bystrická cyklomagistrála prechádza cez Novú a Starú Bystricu, odbočí aj do Radôstky, vedie katastrom Klubiny, Zborova nad Bystricou až do Krásna nad Kysucou a má približne 30 km. Patrí k najzaujímavejším cyklotrasám, vedi mimo hlavné cesty, v trase bývalej lesnej železničky.

Podľa projektu, na ktorý získalo mesto Krásno aj s partnermi (obce Dunajov, Oščadnica, Gmina Rajcza a Gmina Milówka) vyše 3 milióny eur z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko, sa cyklotrasa rozšíri z Krásna až do Dunajova k hranici s obcou Ochodnica a tiež na opačný smer do Oščadnice.

Primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa predpokladá, že poslúži nielen rozvoju cestovného ruchu, ale aj ako alternatívny spôsob dopravy. „Využívať by ju mohli aj ľudia z Dunajova, Ochodnice či Oščadnice, ktorí pracujú v priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou, použitím bicyklov by sa vyhli preťaženej hlavnej ceste,“ mieni primátor.

Oščadnica už sieť cyklotrás vybudovanú má. „Máme pozdĺž rieky Oščadnica vybudovanú cyklotrasu, ktorá by sa mala prepojiť s Krásnom nad Kysucou, tak aby sa cyklisti, ktorí bicyklujú u nás v Oščadnici, mali možnosť dostať sa do Krásna a ďalej na Bystrickú cyklotrasu a naopak,“ hovorí starosta Oščadnice Plevko. Z Oščadnice sa cyklisti dostanú až k poľskej hranici. Obec plánuje cez iný, tiež už schválený projekt opraviť cestu vedúcu priamo k poľskej hranici. „Bude to nová dvojpruhová asfaltová cesta až po hranicu a súčasťou bude aj cyklotrasa do Poľska,“ dodal starosta.

Na poľskom území by sa mali prepojiť existujúce cyklotrasy v Rajczi a Milówke. Keďže peniaze na projekt už boli schválené, práce sa budú môcť začať po verejnom obstarávaní. „Ideálne by bolo, keby sa nám darilo tak, aby sme vedeli cyklotrasu už budúci rok sprevádzkovať,“ nádeja sa Grapa.

Krásno nad Kysucou je od Žiliny vzdialené približne 25 km. Cyklistov z krajského mesta na obľúbenú Bystrickú cyklotrasu vozia od leta 2015 cyklobusy. Inak by museli ísť autom, prípadne na bicykli popri rušnej, preťaženej a nebezpečnej ceste. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Sčasti bude cyklotrasa vedená po hrádzi rieky Kysuca, inde popri miestnych komunikáciách a časť pozemkov bolo treba majetkovo vyrovnať. „Práve kvôli vlastníckym vzťahom bol projekt zložitejší. Síce povedie po nevyužiteľných pozemkoch, no nepatria mestu, preto sme ich museli vysporiadať, niekde vykúpiť, prípadne uzavrieť nájomné zmluvy,“ dodáva primátor Krásna nad Kysucou.

Bystrická cyklomagistrála bola otvorená v roku 2012. Jej veľkou výhodou je, že vedie mimo hlavných a rušných ciest, zväčša kopíruje rieku Bystrica a les. Je totiž vybudovaná v miestach, kde Bystrickou dolinou prechádzala lesná železničná trať, ktorá slúžila na zvážanie dreva z Oravy a Kysúc. No už vyše 40 rokov bola nefunkčná a na viacerých miestach nenávratne zlikvidovaná. Nevyužívanú trať prekryl asfalt a slúži cyklistom či korčuliarom.

Na cyklotrase je niekoľko náučných tabúľ, ktoré návštevníkov upozornia na mnohé zaujímavosti v obciach, ktorými cyklotrasa vedie. Napríklad pri jej výstavbe sa našli bunkre z druhej svetovej vojny, ktoré je možné si pozrieť. Pristaviť sa dá pri moste lásky v Krásne nad Kysucou, orloji v Starej Bystrici, vodnej nádrži v Novej Bystrici, dôjsť až do skanzenu vo Vychylovke alebo navštíviť kostol s vitrážami Vincenta Hložníka v Zborove nad Bystricou a pobočku Kysuckého múzea v Krásne. Cyklotrasu cez Kysuce vyhľadávajú aj rodiny s malými deťmi, cyklisti a korčuliari nielen z Kysúc, ale aj zo Žiliny, odkiaľ predchádzajúce dve letné sezóny jazdili k cyklotrase z krajského mesta cyklobusy.

Projekty nových cyklotrás pripravuje aj žilinská župa. Napríklad zo Žiliny smerom na Považskú Bystricu, ktorá by bola vedená popri derivačnom kanáli Váhu, dlhá asi 25 km. Vzniknúť by tam mali aj nabíjacie stanice pre elektrobicykle. S jej budovaním by chcela župa začať v budúcom roku.

Ďalšou by mala byť cyklokomunikácia, ktorá by spájala Žilinu s Vrútkami, ktorá bude mať dĺžku 16,2 kilometra. „Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa hodnotenia vplyvu cyklotrasy na životné prostredie (štúdia EIA) a pripravuje sa verejné obstarávanie pre spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na zložitý terén a pozemkové majetkovoprávne vzťahy ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje viac času, preto musíme postupovať v súlade so zákonom a splniť všetky povinné náležitosti a lehoty. Ak budeme úspešní, realizácia by sa mohla začať v roku 2019,“ informovala hovorkyňa žilinskej župy Lenka Záteková. O dva roky by sa mal začať aj projekt cyklotrasy, ktorá spojí Žilinu a Rajecké Teplice.