Upratovanie po psoch vyjde Trenčín draho

Práve suma za vyčistenie neporiadku po psoch sa zdá viacerým Trenčanom privysoká. Vedenie mesta však vraví, že je adekvátna, keďže ide o 154 eur bez dane. Ulice čistila firma Marius Pedersen, ktorá pre mesto zabezpečuje služby týkajúce sa odpadového hospodárstva. Psičkári, ktorí si po svojich miláčikoch nepozbierajú nepríjemné kôpky, však nie sú problémom len v Trenčíne. Bojujú s nimi aj v ostatných mestách kraja.

Mesto Trenčín zapojilo do boja proti tomuto znečisteniu ťažkú techniku a ulice dalo upratať firme. „Na začiatku tohto roka bolo v Trenčíne evidovaných 3¤123 psov. Po zime bola najmä hrádza posiata psími výkalmi, za čo, samozrejme, nemôžu psy, ale ľudia, ich majitelia,“ povedala Eva Mišovičová z Mestského úradu v Trenčíne. „Vo februári na podnet vedenia mesta vyčistili pracovníci zmluvného partnera mesta, spoločnosti Marius Pedersen, hrádzu na ľavom brehu Váhu. Toto čistenie vyšlo mesto do dvesto eur,“ vysvetlila Mišovičová. Podľa nej je v Trenčíne na odpad po psoch rozmiestnených 76 nádob, ktoré sa vyvážajú raz za 14 dní. Mesačne mesto navyše platí za vývoz nádob priemerne 300 eur. Mesto zdôrazňuje, že problémom nie je počet nádob, ale neochota psičkárov odpratať si po svojom miláčikovi.

Trenčanom sa zdá suma, ktorú mesto platí za nezodpovedných psičkárov mesačne, aj raz za rok po zime, pomerne vysoká. „Podľa mňa je to veľa, pretože sa to dá určite spraviť za menej peňazí. Navyše, keď idem takto so psom, vidím, že to nie je vyčistené dokonale, ale kôpky sú stále hocikde na chodníkoch,“ myslí si majiteľka osemročného psíka Eda, Lucia Nádvorníková (28) z Trenčína.

Inak sa k problému nezodpovedných psičkárov stavajú v Považskej Bystrici. Mesto si za čistenie ulíc neplatí firmu, chodníky a cesty čistí pravidelne v rámci bežnej údržby, z trávy exkrementy odstraňuje mesto vždy pred kosením minimálne trikrát do roka. „Mesto Považská Bystrica disponuje šesťdesiatimi smetnými nádobami na tento odpad, ktoré sú rozmiestnené po celom meste a pravidelne je z nich obsah vyvážaný,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková. Ľudia, ktorí si za psa riadne platia daň, dostávajú od mesta raz za tri roky balíček potrieb slúžiacich na zbavovanie sa psích exkrementov, ako sú kliešte a vrecká.

„Bohužiaľ, ani naše mesto nie je výnimkou a stále je dosť nedisciplinovaných majiteľov psíkov, ktorí si po svojich zvieratách neupracú,“ vysvetlila hovorkyňa. Mestskí policajti môžu takýchto majiteľov pokutovať sumou do výšky 33 eur. „Vlani riešila mestská polícia približne 60 takýchto priestupkov, väčšinou dohovorom, prípadne v blokovom konaní,“ dodala hovorkyňa. Podľa nej je problém v meste najvypuklejší na sídliskách a najväčšie vrásky na tvári robia mestu psičkári, ktorí venčia psy na pieskoviskách pre deti, ktoré potom mesto musí čistiť.

V Prievidzi sa snažia tohto problému zbaviť prevenciou. „Psičkári, ktorí si platia riadne daň za psa, od mesta dostávajú vrecká a lopatky. Je to prevencia samosprávy voči nezodpovedným psičkárom. Nemáme žiadnu špeciálnu zmluvu, ktorou by súkromná spoločnosť čistila parky a chodníky. Máme rozmiestnené po meste špeciálne odpadkové koše. Mestská polícia však aj tak musí riešiť množstvo psičkárov, ktorí si neodpracú po svojich miláčikoch,“ povedal hovorca primátorky mesta Prievidza Michal Ďureje. Ten vraví, že ľudia veľmi negatívne vnímajú, ak vidia, že psičári neodpracú po psíkovi. „Volávajú na mestskú políciu, dokonca nám poskytnú aj fotografie a v takýchto prípadoch vieme zasiahnuť,“ dodal Ďureje. Ak takéhoto psičkára v meste prichytia, môže dostať pokutu až do výšky 33 eur.