Záľuba zavesená na ramienku

Tak sa dostal k päťdesiaťročnému zberateľovi z Hnúšte Martinovi Pliešovskému prvý exemplár z jeho súčasnej zbierky.

Martin Pliešovský je zamestnancom Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti a má sklony k zberateľstvu odmalička. Už ako šesťročný začal zbierať známky, k nim sa neskôr pridružili aj pohľadnice. Má ich okolo 16-tisíc. Nikdy mu však ani len nenapadlo, že by raz mohol zbierať aj ramienka či vešiaky. „To prvé, ktoré mi priniesol kamarát z dychovky, som mal asi tri mesiace položené v kancelárii na poličke a rozmýšľal, čo s ním. Potom som dostal nápad,“ spomína Pliešovský.

Pri inventúre v skriniach doma v byte zistil, že majú rôzne vešiaky. Drevené, plastové, menšie i väčšie. Všimol si aj to, ako sa odlišujú. Tak ich začal zhromažďovať. Pobehal aj obchody s odevmi a tam získal ďalšie ramienka. Ani sa nenazdal a už ich mal doma sto. „Vtedy som si povedal, že keď ich budem mať dvesto, urobím malú výstavu vešiakov. Veď tie predsa odzrkadľujú kultúru odkladania odevov,“ prezrádza. O ramienkach zisťoval čo-to aj na internete a dozvedel sa, že ramienkové vešiaky sú patentom z USA a objavili sa v roku 1869.

Zbierka sa mu pekne rozrastala a čoskoro mal dvesto ramienok. A tak zorganizoval sľúbenú výstavu. Mala vo verejnosti pozitívny ohlas, a tak sa rozhodol zbierať vešiaky ďalej. To už mu pomáhali aj iní. Známi, no aj celkom cudzí ľudia. „O mojej zbierke sa vtedy objavila zmienka v médiách, tak sa o tejto mojej záľube dozvedel širší okruh ľudí. A ramienka mi začali nosiť ľudia z okolia a postupne mi ich v balíkoch posielali aj pre mňa neznámi ľudia. A kamaráti pri svojich cestách v zahraničí veľakrát nezabudli do batožiny pribaliť pri návrate domov aj vešiak do mojej zbierky,“ hovorí ďalej zberateľ.

Za päť rokov od chvíle, ako si k nemu našiel cestu prvý vešiak, ich už zozbieral vyše sedemsto. Nielen drevené či plastové, ale aj drôtené, kovové a bambusové. Má tiež vešiak z papiera, doma si vyrobil jeden z plastových fliaš, teraz pracuje na ďalšom z korkových zátok a v pláne má vyrobiť vešiak z guľatiny. Bude v tvare kancelárskej spony a už teraz vie, že ho nazve office hanger, čiže kancelársky vešiak.

Na otvorení výstavy vešiakov v Rimavskej Sobote s riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska Milenou Jutkovou. Autor: ARCHÍV MARTINA PLIEŠOVSKÉHO

Najstarší vešiak v jeho zbierke má 107 rokov. Je pomerne masívny a slúžil na odkladanie ťažkých ženských kožuchov. Najmenšie ramienko je v tvare V, ktorého ramená majú dĺžku desať centimetrov, najväčšie je široké 47 centimetrov a pochádza z Talianska. Zopár vešiakov si pán Pliešovský aj kúpil. Prezradil, že dizajnovo zaujímavý vešiak od známych výrobcov stojí od 9 do 30 eur. V zbierke zatiaľ nemá ramienko, ktoré by predtým patrilo nejakej celebrite alebo známej osobnosti z oblasti kultúry, športu či politiky. Vešiaky má asi z 25 krajín sveta.

Niektoré kúsky v jeho zbierke sú veľmi zaujímavé. Patrí k nim vešiak, ktorý mu poslala podnikateľka z Košíc a pochádza z Maďarska z bývalého Odevného závodu 1. mája v Budapešti.

Zaujímavé je aj tzv. protektorátne ramienko, na ktorom je v češtine a nemčine napísané Ukradnuto na mosteckom koupališti. Akoby jeho bývalí majitelia vopred vedeli, že raz dostane nohy.

Mimoriadne cenné je pre neho ramienko, ktoré mu poslala pani od Malaciek. Patrilo jej dedovi, ktorý si ho priniesol domov po druhej svetovej vojne, keď sa vracal z koncentračného tábora v Mauthausene. Zaujímavo získal niekoľko vešiakov z Talianska. Sedel tam na káve a všimol si, že v blízkosti je obchod Benetton. Tak išiel za majiteľom a vysvetľoval mu, že by chcel nejaké ramienko, že je zberateľom. Majiteľ dlho nechápal, no keď pochopil, podaroval slovenskému zberateľovi plnú igelitku vešiakov.

Martin Pliešovský je jediným zberateľom ramienok na Slovensku, dokonca aj v Európe. Pri pátraní po partnerovi na výmenu vešiakov narazil na podobného zberateľa až v USA. Mal výstavu vešiakov v New Yorku a predstavoval na nej 158 ramienok, všetko od amerických výrobcov. Zberateľ v Hnúšte sa s vešiakmi dostal aj do slovenskej knihy rekordov. So skladovaním vešiakov vraj problém nemá. Má ich v troch väčších škatuliach v pivnici. Patrí k nim aj zošit s presnou evidenciou a históriou.

V súčasnosti si nezvyčajnú zbierku ramienok môže pozrieť aj verejnosť. Od 17. marca až do 13. apríla sú jeho vešiaky vystavené v Dome kultúry v Rimavskej Sobote v Galérii Ganevia pod názvom Odložte si, prosím… Zberateľ priznáva, že inštalácia výstavy bola zložitá a trom ľuďom trvala jedenásť hodín.