Kremeľ odmietol mierový plán na prenájom Krymu

Novinárom to v utorok povedal prezidentský hovorca Dmitrij Peskov. Plán, o ktorom informoval denník The New York Times, je podľa Peskova absurdný.

Poslanec Andrij Artemenko s americkými poradcami Felixom Säteriom a Michaelom Cohenom navrhujú, aby sa všetci ruskí vojaci stiahli z Donbasu kontrolovaného radikálmi, a aby ukrajinskí voliči v referende rozhodli, či má byť Krymský polostrov prenajatý Rusku na 50 alebo 100 rokov. Rusko po prozápadnom prevrate v Kyjeve v roku 2014 polostrov vojensky obsadilo a neskôr anektovalo ako svoje územie.

Cohen, ktorý je Trumpovým osobným právnikom, newyorskému denníku povedal, že „mierový plán“ odovzdal Bielemu domu a zanechal ho v kancelárii vtedajšieho bezpečnostného poradcu Michaela Flynna ešte pred tým, než bol Flynn z funkcie odvolaný. Plán má byť pokusom normalizovať rusko-ukrajinské vzťahy a zrušiť protiruské sankcie USA vyhlásené po krymskej anexii.

Peskov plán dôrazne odmietol s tým, že „Rusko si neprenajíma svoje vlastné územie“. Podobne sa vyjadril aj minister zahraničia Sergej Lavrov pre agentúru RIA Novosti. Nemôže vraj informáciu komentovať, pretože štát si „sám od seba nič prenajať nemôže“. Podľa denníka Ukrajinska pravda Artemenko tvrdí, že jeho plán schválili Putinovi poradcovia.

Politik a podnikateľ Artemenko bol do dnešného dňa členom ukrajinskej nacionalistickej Radikálnej strany, ktorá bola do septembra 2015 členom prozápadnej vládnej koalície. V parlamente zastáva funkciu podpredsedu výboru pre európsku integráciu. V utorok ho strana kvôli jeho mierovému plánu zo svojich radov vylúčila s odôvodnením, že spochybnil územnú celistvosť krajiny.