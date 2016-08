Maďarsko chce vybudovať na hraniciach druhý plot

„Prebieha technické plánovanie pre stavbu masívnejšieho obranného systému vedľa už existujúcej obrannej línie, ktorá bola narýchlo postavená vlani,“ povedal Orbán. Plot so žiletkovým drôtom vybudovalo Maďarsko vlani na jeseň pozdĺž svojich hraníc so Srbskom a s Chorvátskom, aby zastavilo príchod utečencov, ktorí po takzvanej balkánskej trase mierili cez Maďarsko ďalej do Rakúska a do Nemecka.

Orbán teraz vyjadril obavy, že by do Európy mohli začať prichádzať stovky tisíc migrantov, ak by Turecko prehodnotilo svoj postoj k dohode s Európskou úniou o spolupráci v utečeneckej kríze. EÚ sa s Ankarou v marci dohodla, že bude z gréckych ostrovov vracať do Turecka utečencov, ktorí sa preplavia cez Egejské more.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však kritizuje úniu, ktorá podľa neho neplní svoju časť dohody najmä pokiaľ ide o zavedenie bezvízového styku pre Turkov. Brusel trvá na tom, že Turecko doteraz nesplnilo technické podmienky, ktoré sú pre liberalizáciu vízového styku nutné.